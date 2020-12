Додано: Сер 09 гру, 2020 17:26

sequence написав: а чего кредит все время называют допомогой? Я, когда родным/друзьям допомагаю, ничего взамен не прошу. а чего кредит все время называют допомогой? Я, когда родным/друзьям допомагаю, ничего взамен не прошу.

Для пересічних - "кредит" на шию, для керманичів - дійсно "допомога", оскільки буде що "пиляти" далі. Для пересічних - "кредит" на шию, для керманичів - дійсно "допомога", оскільки буде що "пиляти" далі.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell