vitaliian написав:

Когда Аваков выступит против Зеленского тогда и начнется, а кто сейчас из влиятельных политиков в активной оппозиции к власти? Клоун Гончаренко гораздо смешнее чем был Зеленский в своем квартале, а то в чем обвиняют власть было в равной степени при Порошенко а что то и при Чивокуне.Власть открыта для переговоров и готова на уступки, со стороны это может кажется проявлением слабости, Зеленский не толкает таких пламенных речей с апломбом как Порошенко, но до сих пор никто не втянул президента в коррупционный скандал аля Свинарчук, и беглые депутаты не публикуют компрометирующие записи разговоров с президентом, это очень большое достижение.Я не фанат Зеленского, просто стараюсь быть объективным. Эта власть чище чем предыдущая, она не увязла в поддержке какого то кандидата в США и Байдену не хамила. У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается... хотя по глазам видно что он не до конца владеет ситуацией и понимает не всё что происходит.