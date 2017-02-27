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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6925692669276928>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:44

vitaliian
– Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Особливо прикро читати, що освідченні люди взагалі сприймають зеленського як якусь реальну владу і особу що взагалі хоч щось усвідомлює і на щось реально впливає. Це просто ширма для остаточного пограбунку і розвалу країни. Тож взагалі незрозуміло що там можна вгледіти по його очах, тим більше що вони вже починають запливати за його розпухшими щоками.
Вся так звана "чистота" цієї влади зумовлена лише тишею у продажних олігархічних ЗМІ щодо всіх скандалів і провалів. Роздуті цими самими ЗМІ Свинарчуки просто діти, що взяли без дозволу цукерку з буфету на фоні згортання програм нового озброєння, відміни реформи харчування в армії, зливу стратегічної інформації ворогу (той самий Вагнергейт і т.п.), закупівлі непотрібних чеських САУ втридорога при наявності своїх набагато кращих і дешевших, повернення до влади чиновників януковича, розкрадання ковідного фонду і т.д. і т.п.
Суцільні провали в зовнішній політиці це взагалі окрема тема, тож не дивно що "у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим". При Порошенкові за все був винен Порошенко, а зеленський от взагалі ні причому (по очах видно), то все оточення...
Питання курсу валют на цьому фоні відходять десь на задній план, просто як один з наслідків, які вже не за горами.
Боже, бережи Україну... :cry:
.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Задерг наверх провалился, мб закрылся на отметке ниже 28,10 завтра таки идем к 28 если нбу не будет активно пополнять резервы, хотя как по мне надо подождать 27,50 и только тогда включать пылесос.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Запрещается работа кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и доставки.
Запрещена работа ТРЦ (кроме продажи товаров первой необходимости). Это касается и всех развлекательных заведений.
Запрещена работа заведений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных или занятий на улице.
Салоны красоты и парикмахерские смогут работать только по предварительной записи, без ожидания в помещении.
Запрещена работа продовольственных и непродовольственных рынков. Также предусмотрен запрет рождественских ярмарок.

Шось не складається ніяк з ракетою( Схоже доведеться маринувати до наступної зими.
Востаннє редагувалось sailed в Сер 09 гру, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:51

  Амвросий написав:Суть вопроса. Если кредитор будет знать, что кредит пойдет не на распильные субсидии и повышение налогов убивающих производство, а наоборот - пойдет на повышение конкурентоспособности машин, которые оставят без работы машиностроение кредитора. Вы уверены, что в этом случае кредитор даст кредит?
а я не согласен, вы бы предпочли чтобы ваш сосед был успешный бизнесмен или забулдыга занимающий с утра 20 грн на похмелье? Неужели забулдыгу?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:55

Инфляция в ноябре начала разгоняться - 3,8% в годовом исчислении против 2,6% в октябре

Зображення

Причины - курсовое удорожание импорта, резкое увеличение тарифов природных монополий, повышение минимальной зарплаты с 1 сентября и, очевидно, начало эмиссионного финансирования бюджета в условиях исчерпания всех остальных закромов...

Продукты питания год к году подорожали на 3,2%, услуги ЖКХ - на 10,8% (в т.ч. газ на 39,4%), медицинские услуги - на 7%, образование - на 13,9%

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/151.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 гру, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Когда Аваков выступит против Зеленского тогда и начнется, а кто сейчас из влиятельных политиков в активной оппозиции к власти? Клоун Гончаренко гораздо смешнее чем был Зеленский в своем квартале, а то в чем обвиняют власть было в равной степени при Порошенко а что то и при Чивокуне.

Власть открыта для переговоров и готова на уступки, со стороны это может кажется проявлением слабости, Зеленский не толкает таких пламенных речей с апломбом как Порошенко, но до сих пор никто не втянул президента в коррупционный скандал аля Свинарчук, и беглые депутаты не публикуют компрометирующие записи разговоров с президентом, это очень большое достижение.

Я не фанат Зеленского, просто стараюсь быть объективным. Эта власть чище чем предыдущая, она не увязла в поддержке какого то кандидата в США и Байдену не хамила. У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается... хотя по глазам видно что он не до конца владеет ситуацией и понимает не всё что происходит.

На скільки цікаво читати Ваші дописи по економічних питаннях, на стільки ж незгоден майже з кожною тезою щодо процитованих політичних.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:04

  vitaliian написав: Задерг наверх провалился, мб закрылся на отметке ниже 28,10 завтра таки идем к 28 если нбу не будет активно пополнять резервы, хотя как по мне надо подождать 27,50 и только тогда включать пылесос.


Ничего, там бакс до завтра порастет. На амерских новостях + ЕЦБ завтра добавит импульс, хоть и слабый. смысл нбу не выкупать на 28 - им что гриши жалко хорошим людям, желающим красиво закрыть год?
Да и 600 лямов евро бюджетные проблемы декабря не решают, надо и покачать хоть на 1-15.% и поразмещать еще на 40-60 ярдов.
Мне видятсяо умеренные качельки, на 28-28,50 (может, и до 28.3 хватит), еще 2 "бюджетные" недели, минимум. Это если ЕЦБ с ФРС и Сенатом не придадут ускорения. Январский пик с 8 по 24.01 уже (почти официально) отменяется:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/7276390
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 09 гру, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:15

  vitaliian написав:.. вы бы предпочли чтобы ваш сосед был успешный бизнесмен или забулдыга занимающий с утра 20 грн на похмелье? Неужели забулдыгу?

если ты директор ломбарда, то однозначно да.
А теперь представьте, что ЕС/США - собственники ломбарда
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:22

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. вы бы предпочли чтобы ваш сосед был успешный бизнесмен или забулдыга занимающий с утра 20 грн на похмелье? Неужели забулдыгу?

если ты директор ломбарда, то однозначно да.
А теперь представьте, что ЕС/США - собственники ломбарда

Представляете что несут в ломбарды забулдыги? В лучшем случае золото и столовое серебро, оно как правило быстро заканчивается. Иногда захожу в ломбарды посмотреть на тот неликвид который там продают, 90% которого я б и даром не взял. Любой бизнес хочет богатенького клиента а не нищеброда.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:26

  sequence написав:а чего кредит все время называют допомогой? Я, когда родным/друзьям допомагаю, ничего взамен не прошу.

:? Для пересічних - "кредит" на шию, для керманичів - дійсно "допомога", оскільки буде що "пиляти" далі.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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