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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:28
vitaliian написав:
.. Любой бизнес хочет богатенького клиента а не нищеброда.
советую постоять полчаса у ломбарда, особенно утром перед открытием - узнаете много нового.
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