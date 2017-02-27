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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6925692669276928

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:28

  vitaliian написав:.. Любой бизнес хочет богатенького клиента а не нищеброда.

советую постоять полчаса у ломбарда, особенно утром перед открытием - узнаете много нового.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:02

  vitaliian написав:У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается...


куда уж ниже.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:12

  Moneta написав:Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.

да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада :D
Nefrite
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:20

  Nefrite написав:
  Moneta написав:Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.

да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада :D
Как я уже писал, был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. У порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.

Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу". :mrgreen:

Пока что они верят, что додурят весь мир :D Но Порошенко очень быстро сменил квотное правительство коррумпантов на варягов, когда замаячил дефолт. И также быстро поменял его на винныцькых хлопцив, как только финансовая ситуация стабилизировалась. Клоунов это все ждет в самом ближайшем будущем.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:51

Moneta и когда ждать дефолта?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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