Додано: Сер 09 гру, 2020 18:20

Nefrite написав: Moneta написав: Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.

Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.

да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада Как я уже писал, был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. У порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.



Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу".



Пока что они верят, что додурят весь мир Но Порошенко очень быстро сменил квотное правительство коррумпантов на варягов, когда замаячил дефолт. И также быстро поменял его на винныцькых хлопцив, как только финансовая ситуация стабилизировалась. Клоунов это все ждет в самом ближайшем будущем. Как я уже писал, был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. У порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу".Пока что они верят, что додурят весь мирНо Порошенко очень быстро сменил квотное правительство коррумпантов на варягов, когда замаячил дефолт. И также быстро поменял его на винныцькых хлопцив, как только финансовая ситуация стабилизировалась. Клоунов это все ждет в самом ближайшем будущем.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.