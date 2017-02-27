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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:28
vitaliian написав:
.. Любой бизнес хочет богатенького клиента а не нищеброда.
советую постоять полчаса у ломбарда, особенно утром перед открытием - узнаете много нового.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:02
vitaliian написав:
У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается...
куда уж ниже.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:12
Moneta написав:
Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.
да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада
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Nefrite
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:20
Nefrite написав: Moneta написав:
Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами.
да.. не то что 14-20, все премьеры сплошные соросята, в АП райнин главный соросюн, в прокуратуре луценко просто светоч руки правосудия карал корупционеров, законы об антикорупционном суде принялись еще в 14м а за это время было посажено сотни топ корупционеров и тысячи средних, суды были реформированы и все доверяли им как и полиции, никто не кричал про не хитайте будку, ахметов подсчитывал миллиардные убытки, а коломойский не делал с укрнафтой все что хотел, и лишь за последние 1.5 года все это разрушила злочинна зелена влада
Как я уже писал, был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. У порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.
Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу".
Пока что они верят, что додурят весь мир
Но Порошенко очень быстро сменил квотное правительство коррумпантов на варягов, когда замаячил дефолт. И также быстро поменял его на винныцькых хлопцив, как только финансовая ситуация стабилизировалась. Клоунов это все ждет в самом ближайшем будущем.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Сер 09 гру, 2020 18:51
Moneta и когда ждать дефолта?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:36
vitaliian написав:Moneta
и когда ждать дефолта?
Анекдот №972545
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Деньги
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:42
sailed написав:
Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года
Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:47
vitaliy_berdinskikh написав: sailed написав:
Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года
Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.
В Харькове? Жаль если не попадёте..
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 09 гру, 2020 19:48
Деньги написав: vitaliian написав:Moneta
и когда ждать дефолта?
Анекдот №972545
все мы умрем, интрига не в самом факте, а в дате его наступления...
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:14
Василь-Рівне написав:Європейський Союз надав Україні 600 млн євро
макрофінансової допомоги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський
в Twitter.
Этот же Владимир Зеленский во времена когда он официально был комиком
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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