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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6926692769286929

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

В Харькове? Жаль если не попадёте..

Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:53

  vitaliian написав:вы не путайте когда люди президента создают вокруг него коррупцию и коррумпированных судей конституционного суда, которых назначал не Зеленский. К сожалению он не всесилен и снять этих судей не может, но он вышел сухим из ситуации заодно показал как чиновники на всех уровнях тормозят реформы и борьбу с коррупцией.

О каких реформах речь если страна живёт в долг? Забрать у учителей и отдать медикам? Смотрите на вещи реально, никаких реформ не было ни при Порошенко ни при Зеленском, есть только общее ухудшение уровня жизни. Мы не восстановимся без крупных долгосрочных инвестиций которые можно было получить на волне событий 2015года, а сейчас время ушло, у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим.

Як так жодної реформи? Одна тільки реформа децентралізації чого варта. Як її можна не помітити?
Просто такий удар по корупції, який просто розподілив всі кошти рівномірно по всій державі. Тепер набагато більше людей можуть на цьому заробляти, ніж при Янику - тільки одна сімя гребла все бабло держави.
Зараз на цій реформі всі міста держави просто квітнуть, навіть відносно тих самих жирних років.
Може в Києві це не помітно, а в обласних центрах - просто дуже велика різниця.

А Прозоро - просто в рази ускладнило процес крадівництва.

Яких вам ще бл. реформ не вистачає? (С) )))
aklex
 
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