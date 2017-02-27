Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51

холява написав: vitaliian



Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "

Понимаешь ВеТиК ???? Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "Понимаешь ВеТиК ????

Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.Потом многие спрашивали зачем?Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.Не те реалии.Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))