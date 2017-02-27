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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6927692869296930>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

В Харькове? Жаль если не попадёте..

Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:53

  vitaliian написав:вы не путайте когда люди президента создают вокруг него коррупцию и коррумпированных судей конституционного суда, которых назначал не Зеленский. К сожалению он не всесилен и снять этих судей не может, но он вышел сухим из ситуации заодно показал как чиновники на всех уровнях тормозят реформы и борьбу с коррупцией.

О каких реформах речь если страна живёт в долг? Забрать у учителей и отдать медикам? Смотрите на вещи реально, никаких реформ не было ни при Порошенко ни при Зеленском, есть только общее ухудшение уровня жизни. Мы не восстановимся без крупных долгосрочных инвестиций которые можно было получить на волне событий 2015года, а сейчас время ушло, у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим.

Як так жодної реформи? Одна тільки реформа децентралізації чого варта. Як її можна не помітити?
Просто такий удар по корупції, який просто розподілив всі кошти рівномірно по всій державі. Тепер набагато більше людей можуть на цьому заробляти, ніж при Янику - тільки одна сімя гребла все бабло держави.
Зараз на цій реформі всі міста держави просто квітнуть, навіть відносно тих самих жирних років.
Може в Києві це не помітно, а в обласних центрах - просто дуже велика різниця.

А Прозоро - просто в рази ускладнило процес крадівництва, яким-би чином до нього не придиратися, але факт є факт.

Яких вам ще бл. реформ не вистачає? (С) )))
aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:29

  aklex написав:
Яких вам ще бл. реформ не вистачає? (С) )))
томос забыли перечислить

1. Судовая 2. Дерегуляция 3. Медицинская (в частности обязательная медстраховка), 4. Демонополизация 5. Профессиональная армия 6. Международный аудит убыточных гос.предприятий 7. Усиление ответственности за коррупцию вплоть до пожизненного. Дальше нужно пересмотреть политическую систему когда на ключевые посты попадают близкие к власти люди вместо профессионалов. Если бизнес не может обеспечить всех желающих работой этим должно заняться государство (которое только сокращает рабочие места, при том что все владеет всеми ресурсами страны ) больше это делать некому, а государство пока только умывает руки, типа оно тут не причем.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:42

vitaliian

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51

  холява написав:vitaliian

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????


Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.
Не те реалии.
Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((
А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02

  vitaliian написав:У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается...

Треба налагодити виробництво. "Шоколадної" версії теж, мабуть. :)

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02

  vitalian написав:томос забыли перечислить


Нажаль томос не зможуть розуміти, ті хто вимірює процеси в державі і світі своїм холодильником.
Тому для Вас томос залишиться термосом. )))))))))

  somilitark написав:
  холява написав:vitaliian

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????


Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?

Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07

  Амвросий написав:
  fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....

судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.
:shock: От же ж
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:11

  aklex написав:Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.

Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.

Или они хотели окончания жира?
Они выходили за поднятие цен и курса в разы?
За большую коммуналку в 10+ раз?
Они выходили за что?
Кричали хватит изобилия? Хотим реформы? Ограбьте нас с красивыми слепыми трастами и дайте Томос закусить? :lol:

Нет, вы наверное с какой-то Надвирной, а сами уже лет 15 в Вроцлаве, гордитесь прорывами 2014-2019 життя по-новому(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

Локдаун до 00.00 25-ого. Концерт попадает под запрет.
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