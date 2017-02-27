Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16
Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:53
Як так жодної реформи? Одна тільки реформа децентралізації чого варта. Як її можна не помітити?
Просто такий удар по корупції, який просто розподілив всі кошти рівномірно по всій державі. Тепер набагато більше людей можуть на цьому заробляти, ніж при Янику - тільки одна сімя гребла все бабло держави.
Зараз на цій реформі всі міста держави просто квітнуть, навіть відносно тих самих жирних років.
Може в Києві це не помітно, а в обласних центрах - просто дуже велика різниця.
А Прозоро - просто в рази ускладнило процес крадівництва, яким-би чином до нього не придиратися, але факт є факт.
Яких вам ще бл. реформ не вистачає? (С) )))
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:29
томос забыли перечислить
1. Судовая 2. Дерегуляция 3. Медицинская (в частности обязательная медстраховка), 4. Демонополизация 5. Профессиональная армия 6. Международный аудит убыточных гос.предприятий 7. Усиление ответственности за коррупцию вплоть до пожизненного. Дальше нужно пересмотреть политическую систему когда на ключевые посты попадают близкие к власти люди вместо профессионалов. Если бизнес не может обеспечить всех желающих работой этим должно заняться государство (которое только сокращает рабочие места, при том что все владеет всеми ресурсами страны ) больше это делать некому, а государство пока только умывает руки, типа оно тут не причем.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:42
vitaliian
Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51
Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.
Не те реалии.
Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((
А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02
Треба налагодити виробництво. "Шоколадної" версії теж, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02
Нажаль томос не зможуть розуміти, ті хто вимірює процеси в державі і світі своїм холодильником.
Тому для Вас томос залишиться термосом. )))))))))
Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07
От же ж
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:11
Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.
Или они хотели окончания жира?
Они выходили за поднятие цен и курса в разы?
За большую коммуналку в 10+ раз?
Они выходили за что?
Кричали хватит изобилия? Хотим реформы? Ограбьте нас с красивыми слепыми трастами и дайте Томос закусить?
Нет, вы наверное с какой-то Надвирной, а сами уже лет 15 в Вроцлаве, гордитесь прорывами 2014-2019 життя по-новому(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:21
|