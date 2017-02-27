Додано: Сер 09 гру, 2020 22:31

aklex

Вы что глухонемой?

Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы.

Причём тут график ЗВР?

Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .



Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.