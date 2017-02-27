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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6927692869296930

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:24

  aklex написав:
  vitalian написав:томос забыли перечислить


Нажаль томос не зможуть розуміти, ті хто вимірює процеси в державі і світі своїм холодильником.
Тому для Вас томос залишиться термосом. )))))))))

народная примета, видишь оппонента с низкой культурой общения - 99% порохобот. И расскажите же нам как изменил вашу жизнь томос или децентрализация (если вы не коррупционер паразитирующий на местном бюджете).?

Я вижу только сокращение рабочих мест в тех учреждениях которые передали под опеку местных бюджетов, что было ожидаемо потому что а) денег на всё что передали на баланс местных бюджетов им в жизни не заработать б) украсть тоже что то хочется, а если денег не хватает то как бы и красть особо нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:25

  somilitark написав:
  aklex написав:Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.

Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.

Или они хотели окончания жира?
Они выходили за поднятие цен и курса в разы?
За большую коммуналку в 10+ раз?
Они выходили за что?
Кричали хватит изобилия? Хотим реформы? Ограбьте нас с красивыми слепыми трастами и дайте Томос закусить? :lol:

Нет, вы наверное с какой-то Надвирной, а сами уже лет 15 в Вроцлаве, гордитесь прорывами 2014-2019 життя по-новому(((

Не позорьтесь великий специалист. с 2008 по 2014 - жирные годы и в 2014 пик роста?
Это как нужно смотреть на график ЗВР и увидеть тут пик?
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aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
  somilitark написав:Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.

В 2004 жир начался как раз после Майдана.
В 2013, если бы не агрессия России, такого падения не было, а в основе жира 13-ого было сжигание ЗВР и накручивание долгов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:31

aklex
Вы что глухонемой?
Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы.
Причём тут график ЗВР?
Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .

Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:35

  Vlad442 написав:В 2013, если бы не агрессия России,

Ещё один капитан очевидность и плохому танцору мандебейцы мешают.
Не надо мне говорить за счёт чего светит солнце, я глянул в свой карман и могу сделать выводы, а что да как и под каким флагом было, мне до лампады.
Я был на Майдане в 2013-14-хх, знал бы как я заживу по-новому, пристрелил бы себя разлива тех годов, врагу не пожелаю этой кошерной жизни при рошене.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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