Нажаль томос не зможуть розуміти, ті хто вимірює процеси в державі і світі своїм холодильником. Тому для Вас томос залишиться термосом. )))))))))
народная примета, видишь оппонента с низкой культурой общения - 99% порохобот. И расскажите же нам как изменил вашу жизнь томос или децентрализация (если вы не коррупционер паразитирующий на местном бюджете).?
Я вижу только сокращение рабочих мест в тех учреждениях которые передали под опеку местных бюджетов, что было ожидаемо потому что а) денег на всё что передали на баланс местных бюджетов им в жизни не заработать б) украсть тоже что то хочется, а если денег не хватает то как бы и красть особо нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
aklex написав:Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.
Вы точно в Украине живёте? Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее? Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.
Или они хотели окончания жира? Они выходили за поднятие цен и курса в разы? За большую коммуналку в 10+ раз? Они выходили за что? Кричали хватит изобилия? Хотим реформы? Ограбьте нас с красивыми слепыми трастами и дайте Томос закусить?
Нет, вы наверное с какой-то Надвирной, а сами уже лет 15 в Вроцлаве, гордитесь прорывами 2014-2019 життя по-новому(((
Не позорьтесь великий специалист. с 2008 по 2014 - жирные годы и в 2014 пик роста? Это как нужно смотреть на график ЗВР и увидеть тут пик?
aklex Вы что глухонемой? Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы. Причём тут график ЗВР? Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .
Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Vlad442 написав:В 2013, если бы не агрессия России,
Ещё один капитан очевидность и плохому танцору мандебейцы мешают. Не надо мне говорить за счёт чего светит солнце, я глянул в свой карман и могу сделать выводы, а что да как и под каким флагом было, мне до лампады. Я был на Майдане в 2013-14-хх, знал бы как я заживу по-новому, пристрелил бы себя разлива тех годов, врагу не пожелаю этой кошерной жизни при рошене.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.