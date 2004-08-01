Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16
Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:42
vitaliian
Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51
Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.
Не те реалии.
Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((
А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:07
От же ж
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:21
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:24
народная примета, видишь оппонента с низкой культурой общения - 99% порохобот. И расскажите же нам как изменил вашу жизнь томос или децентрализация (если вы не коррупционер паразитирующий на местном бюджете).?
Я вижу только сокращение рабочих мест в тех учреждениях которые передали под опеку местных бюджетов, что было ожидаемо потому что а) денег на всё что передали на баланс местных бюджетов им в жизни не заработать б) украсть тоже что то хочется, а если денег не хватает то как бы и красть особо нечего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:25
Не позорьтесь великий специалист. с 2008 по 2014 - жирные годы и в 2014 пик роста?
Это как нужно смотреть на график ЗВР и увидеть тут пик?
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 2004 жир начался как раз после Майдана.
В 2013, если бы не агрессия России, такого падения не было, а в основе жира 13-ого было сжигание ЗВР и накручивание долгов.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:31
aklex
Вы что глухонемой?
Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы.
Причём тут график ЗВР?
Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .
Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:04
Вы хоть читаете что-то кроме себя?
Одинаково квартиры не доступные в этих периодах, ещё неизвестно как дорого сейчас если сравнивать с 2004-2008.
Тогда хоть можно было взять валютный кредит, и отложить 500 баксов в месяц мог даже глухонемой, а сейчас отложить столько могут наверное откатчики и программисты.
А "агрессия роисси" это сказки для лохов, как уронили уровень жизни, то надо было очень стараться всех изнасиловать и придумали красивую байку, мы потеряли 7% территории, а кажется, что осталось 17
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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