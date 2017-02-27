Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Vlad442 написав:Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики. Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Редко захожу в эту ветку. Когда-то писал, что укрепление курса до ниже 25 это преступление против Украины, что всю спекулятивную валюту, заходящую в Украину, и даже больше нужно было выкупать в ЗВР. Меня заклевали, я ушел. Сейчас как общественность тут смотрит на этот вопрос?
somilitark написав:aklex Вы что глухонемой? Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы. Причём тут график ЗВР? Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .
Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Я періодично піднімаю одне і те ж питання 1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців 2 Тепер вже без ІМХО За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки + жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів
Тому питання на засипку Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?
vitaliian написав:народная примета, видишь оппонента с низкой культурой общения - 99% порохобот. И расскажите же нам как изменил вашу жизнь томос или децентрализация (если вы не коррупционер паразитирующий на местном бюджете).?
Я вижу только сокращение рабочих мест в тех учреждениях которые передали под опеку местных бюджетов, что было ожидаемо потому что а) денег на всё что передали на баланс местных бюджетов им в жизни не заработать б) украсть тоже что то хочется, а если денег не хватает то как бы и красть особо нечего.
последние года 3 в сельских нас пунктах начали делать дороги, аллеи, ремонтировать школы и больницы, и массу подобных социальных вещей, которые не финансировались практически с советских времён. Но чтобы заметить это, надо иногда выезжать из мегаполиса, который даже в самые тяжкие времена сосал из регионов последние соки для поддержания своего столичного статуса.
Что касается томоса, то его эффект можно будет оценить лет через 50. Слишком глобальная штука, это вам не детскую площадку поставить.