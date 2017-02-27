Vlad442 написав:Можно вопрос? Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги? Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться. Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?
Vlad442 написав:Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики. Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.
Редко захожу в эту ветку. Когда-то писал, что укрепление курса до ниже 25 это преступление против Украины, что всю спекулятивную валюту, заходящую в Украину, и даже больше нужно было выкупать в ЗВР. Меня заклевали, я ушел. Сейчас как общественность тут смотрит на этот вопрос?
somilitark написав:aklex Вы что глухонемой? Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы. Причём тут график ЗВР? Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .
Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Я періодично піднімаю одне і те ж питання 1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців 2 Тепер вже без ІМХО За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки + жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів
Тому питання на засипку Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?
vitaliian написав:народная примета, видишь оппонента с низкой культурой общения - 99% порохобот. И расскажите же нам как изменил вашу жизнь томос или децентрализация (если вы не коррупционер паразитирующий на местном бюджете).?
Я вижу только сокращение рабочих мест в тех учреждениях которые передали под опеку местных бюджетов, что было ожидаемо потому что а) денег на всё что передали на баланс местных бюджетов им в жизни не заработать б) украсть тоже что то хочется, а если денег не хватает то как бы и красть особо нечего.
последние года 3 в сельских нас пунктах начали делать дороги, аллеи, ремонтировать школы и больницы, и массу подобных социальных вещей, которые не финансировались практически с советских времён. Но чтобы заметить это, надо иногда выезжать из мегаполиса, который даже в самые тяжкие времена сосал из регионов последние соки для поддержания своего столичного статуса.
Что касается томоса, то его эффект можно будет оценить лет через 50. Слишком глобальная штука, это вам не детскую площадку поставить.
somilitark написав:aklex Вы что глухонемой? Я говорю об уровне жизни людей, о ценах, о доступности всего. О соотношении главного уравнения в жизни массового пересичного, где в числите доходы, а в знаменателе расходы. Причём тут график ЗВР? Когда ваш любимый томосник деребанил банковскую систему и печатал вёдрами рефинанс, обвалил курс, то одна баба 200 и зажила по-новому в ландоне, остальные в ж о пе .
Ой лучше бы молчали дальше, я думал Доллярчик красавец, но вы и Юру 61 переплюнете по аналитике(((
Я періодично піднімаю одне і те ж питання 1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців 2 Тепер вже без ІМХО За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки + жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів
Тому питання на засипку Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?
На моє ІМХО до числа *найбагатших* можна відносити громадян України з капіталом в 10млн. дол. і більше
budivelnik написав:Я періодично піднімаю одне і те ж питання 1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців 2 Тепер вже без ІМХО За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки + жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів
Тому питання на засипку Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?
попытаюсь обьяснить бизнесмену экономику на пальцах, 20 яблоками не накормишь 1000 человек, математически, понимаете? От того что вам досталось одно из яблок остальным 980 людям не легче,
может вы самый умный в вашем регионе или в нужный момент оказывались в нужном месте, если бы я изучал вашу биографию я бы ответил вам на вопрос-манипуляцию (почему у вас получилось а у соседа нет), но уверяю вас если бы каждый ваш шаг копировало все взрослое население Украины, страна и её жители не стали бы богаче потому что яблок всего 20 и даже 20 миллионов Иллонов Масков жили бы примерно в такой же нищете в какой живёт сейчас 20 млн жителей Украины. Украина богатая на ресурсы страна, посмотрите кому принадлежат права на ресурсы и как распределяется внутренний валовый продукт, чтобы перестать пытаться накормить 20 яблоками всех голодных.
Вы когда нибудь видели обществе где все жители - успешные бизнесмены? кто тогда делает в больницах уколы и учит детей в школах а тем кто младше вытирает попы? Сомневаюсь что занимаясь успешным бизнесом на это останется время и силы. Не пишите больше глупостей, мне за вас стыдно, спасибо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 гру, 2020 00:17, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
budivelnik написав:Я періодично піднімаю одне і те ж питання 1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців 2 Тепер вже без ІМХО За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки + жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів
Тому питання на засипку Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?
На моє ІМХО до числа *найбагатших* можна відносити громадян України з капіталом в 10млн. дол. і більше
Бачите завищені очікування приводять до не вірних висновків.... Давайте глянемо на Форбс 1-ший в списку - 4 млрд доларів 100-тий в списку-0,1млрд доларів Можна припустити що й далі падіння йде такими ж кроками 100*100=0,1/(4/0,1)=2,5 млн доларів 2%=1000 000 рядок списку=2,5 млн/40=60 000 доларів...
а - Я себе причислив до 2-5% б - в мене в рази більше ніж 60 000 доларів.
vitaliian написав:попытаюсь обьяснить бизнесмену экономику на пальцах, 20 яблоками не накормишь 1000 человек, математически, понимаете? От того что вам досталось одно из яблок остальным 980 людям не легче,
Так я ж роблю все те що в стані робити ця 1000.... при чому стартував з продажі однокімнатної отриманої в спадок торгував/будував/таксував/... - що з цього не в стані зробити 1000? при чому ця 1000 повинна це все робити один для одного..Хтось повинен вирощувати яблука(бо це маразм якщо на 1000 осіб вирощено 20 яблук) , хтось повинен будувати переробний цех для яблук(чи надавати послуги по вичавленню соку) і так далі і тому подібне.. А те що космічні ракети пересічні не будують - так і в космос у всьому світі злітав тільки 1 з 100 000 000 землян...
ПС А не треба бути успішним бізнесменом...таких у всіх країнах не більше 2% Треба бути успішною людиною(токарем, муляром, лікарем, вчителем, водієм,селянином, програмістом,..і так далі) ППС Перших 15 років мого підприємництва, мої працівники витрачали на себе більше ніж я витрачав на себе і свою сімю