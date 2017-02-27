Додано: Чет 10 гру, 2020 00:09

budivelnik написав: Я періодично піднімаю одне і те ж питання

1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців

2 Тепер вже без ІМХО

За всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки

+ жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерів



Тому питання на засипку

Чому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим? Я періодично піднімаю одне і те ж питання1 На моє ІМХО я вхожу в 2-5% найбагатших українців2 Тепер вже без ІМХОЗа всі 27 років зайняття бізнесом я два рази зустрічався з головою райвиконкому і пару разі з районним архітектором...Це найвищі владні ланки+ жодного разу не приймав участі в тендерах чи освоєнні будь-яких Державних або Комунальних коштів...+мої батьки не піднімались вище рівня інженерівТому питання на засипкуЧому в мене вийшло - а у тих хто стікає жовчью - не вийшло і не вийде стати багатим?

попытаюсь обьяснить бизнесмену экономику на пальцах, 20 яблоками не накормишь 1000 человек, математически, понимаете? От того что вам досталось одно из яблок остальным 980 людям не легче,может вы самый умный в вашем регионе или в нужный момент оказывались в нужном месте, если бы я изучал вашу биографию я бы ответил вам на вопрос-манипуляцию (почему у вас получилось а у соседа нет), но уверяю вас если бы каждый ваш шаг копировало все взрослое население Украины, страна и её жители не стали бы богаче потому что яблок всего 20 и даже 20 миллионов Иллонов Масков жили бы примерно в такой же нищете в какой живёт сейчас 20 млн жителей Украины. Украина богатая на ресурсы страна, посмотрите кому принадлежат права на ресурсы и как распределяется внутренний валовый продукт, чтобы перестать пытаться накормить 20 яблоками всех голодных.Вы когда нибудь видели обществе где все жители - успешные бизнесмены? кто тогда делает в больницах уколы и учит детей в школах а тем кто младше вытирает попы? Сомневаюсь что занимаясь успешным бизнесом на это останется время и силы. Не пишите больше глупостей, мне за вас стыдно, спасибо.