Додано: Чет 10 гру, 2020 01:05

vitaliian написав: Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

.На безналичный рынок впервые за месяц вышел Нацбанк, который скупал валюту по 28,01 грн/$. По информации казначеев, регулятор приобрел около $20 млн.



В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01о чем это говорит? Покупателей на валюту практически нет, объёмы торгов - смешные, и до окончания январского локдауна крупных покупателей уже не будет. Под большие январские выплаты вероятно ещё повысят ставки овгз чтобы привлечь нерезов до Рождества и каникул. Если нацбанк будет активно выкупать валюту, курс удержат в коридоре 27,90-28,30 (спекулянтов на безрыбьи никто не отменял) если забьёт - курс свалится в укрепляж до 26,5-27 уже в январе, тогда весной (когда понадобится гривна аграриям и сезонному бизнесу) вполне можем увидеть 23-24.Занимать в 2021м нужно много, ставку по овгз неминуемо придётся повышать, в системного кредитора правительства внутри страны я не верю. Уверен на 100% что повторится сценарий укрепляжа 2018-2019, более того объёмы привлечения нерезов в овгз в 2021 станут ещё больше. Вдобавок укрепление евро действует на гривну магически положительно. В займах в 2021м дефицита не будет но и вероятность дефолта в последующие годы сильно вырастет., потому что внутренних ресурсов на решение проблем после карантина уже не осталось, а удерживать курс 28 и выше ни у кого нет ресурсов по тем же причинам (кроме как у нацбанка). В 2021 экспорт будет восстанавливаться быстрее чем импорт, что тоже будет способствовать укреплению гривны. Потом конечно будет вам и дефолт и девал но папизже, а пока дают в долг надо брать. Скорее всего в бюджете 2021 будут увеличены расходы на медицину и даже профинансированы, что положительно скажется на оборудовании и материальном обеспечении больниц, как вокзалы когда-то отремонтированные при Кирпе до сих пор радуют глаз пассажиров....