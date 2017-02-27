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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6927692869296930>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

В Харькове? Жаль если не попадёте..

Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:42

vitaliian

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51

  холява написав:vitaliian

Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????


Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.
Не те реалии.
Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((
А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:21

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

Локдаун до 00.00 25-ого. Концерт попадает под запрет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:25

  somilitark написав:
  aklex написав:Якщо бути більш точним, то одразу після того, як вже жир тих років закінчувався.

Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.

Или они хотели окончания жира?
Они выходили за поднятие цен и курса в разы?
За большую коммуналку в 10+ раз?
Они выходили за что?
Кричали хватит изобилия? Хотим реформы? Ограбьте нас с красивыми слепыми трастами и дайте Томос закусить? :lol:

Нет, вы наверное с какой-то Надвирной, а сами уже лет 15 в Вроцлаве, гордитесь прорывами 2014-2019 життя по-новому(((

Не позорьтесь великий специалист. с 2008 по 2014 - жирные годы и в 2014 пик роста?
Это как нужно смотреть на график ЗВР и увидеть тут пик?
Зображення
aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
  somilitark написав:Вы точно в Украине живёте?
Или где-то в Канаде и вам там через призму Томоса виднее?
Люди выходили на Майдан на пике роста, а по "случайному" совпадению ПОТОМ жир и заканчивался.

В 2004 жир начался как раз после Майдана.
В 2013, если бы не агрессия России, такого падения не было, а в основе жира 13-ого было сжигание ЗВР и накручивание долгов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vlad442 написав:Можно вопрос?
Зачем правительство занимает через ОВГЗ такие суммы? Какая цель и смысл? Зачем им деньги?
Если какие-то мощные проекты, кинуть всех и объявить дефолт, или спасение от финансовой катастрофы, я могу понять, если нет, тогда такая экономическая политика это преступление. Бессмысленное и за которое придется всем расплачиваться.
Почему люди спокойно на это смотрят и не возмущаются? Не спрашивают "на что занимаем"?

  Vlad442 написав:Это второе преступление. Теперь со стороны НБУ, который должен был выкупать ВСЮ зашедшую под ОВГЗ валюту в резервы, а не допускать падение курса, которое, помимо громадных процентов по долгу, является петлей на шее экономики.
Реальная доходность валютных ОВГЗ и гривневых должна была быть одинакова.

Редко захожу в эту ветку.
Когда-то писал, что укрепление курса до ниже 25 это преступление против Украины, что всю спекулятивную валюту, заходящую в Украину, и даже больше нужно было выкупать в ЗВР. Меня заклевали, я ушел. Сейчас как общественность тут смотрит на этот вопрос?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 01:05

  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01
.На безналичный рынок впервые за месяц вышел Нацбанк, который скупал валюту по 28,01 грн/$. По информации казначеев, регулятор приобрел около $20 млн.
о чем это говорит? Покупателей на валюту практически нет, объёмы торгов - смешные, и до окончания январского локдауна крупных покупателей уже не будет. Под большие январские выплаты вероятно ещё повысят ставки овгз чтобы привлечь нерезов до Рождества и каникул. Если нацбанк будет активно выкупать валюту, курс удержат в коридоре 27,90-28,30 (спекулянтов на безрыбьи никто не отменял) если забьёт - курс свалится в укрепляж до 26,5-27 уже в январе, тогда весной (когда понадобится гривна аграриям и сезонному бизнесу) вполне можем увидеть 23-24.

Занимать в 2021м нужно много, ставку по овгз неминуемо придётся повышать, в системного кредитора правительства внутри страны я не верю. Уверен на 100% что повторится сценарий укрепляжа 2018-2019, более того объёмы привлечения нерезов в овгз в 2021 станут ещё больше. Вдобавок укрепление евро действует на гривну магически положительно. В займах в 2021м дефицита не будет но и вероятность дефолта в последующие годы сильно вырастет.

Чем больше в стране экономических проблем тем ниже будет «летний курс», потому что внутренних ресурсов на решение проблем после карантина уже не осталось, а удерживать курс 28 и выше ни у кого нет ресурсов по тем же причинам (кроме как у нацбанка). В 2021 экспорт будет восстанавливаться быстрее чем импорт, что тоже будет способствовать укреплению гривны. Потом конечно будет вам и дефолт и девал но папизже, а пока дают в долг надо брать. Скорее всего в бюджете 2021 будут увеличены расходы на медицину и даже профинансированы, что положительно скажется на оборудовании и материальном обеспечении больниц, как вокзалы когда-то отремонтированные при Кирпе до сих пор радуют глаз пассажиров....
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:55

На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:05

  Striker написав:На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.

а как же в 90-е, когда заработные платы по пол года не давали, а курс бешено рос?
Вадим Жураковский
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