Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:16
Чего ж не попаду то? Строго по дате концерта - конец локдауна.
Всё ОК, не переживай. Приезжай. Правда не в Харьков.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:42
vitaliian
Прежде чем тратить огромные деньги на оборону ,нужно создать для людей тот уровень жизни , который они захотят защищать . ." Карл Густав Маннергейм "
Понимаешь ВеТиК ????
Додано: Сер 09 гру, 2020 21:51
Зачем далеко ходить, у нас 2 Майдана было в самые жирные годы подъёма.
Потом многие спрашивали зачем?
Так что сколько человеку не дай, всё равно будет мало, и то что тогда уважаемый человек говорил 100 лет назад, может тогда отдалённо и катило, сейчас часто выглядит смешно.
Не те реалии.
Увидел бы этот Карл как сейчас живут украинцы, сравнил бы своей голой Финляндией тех времён, то сказал бы, что этим клоунам ещё не хватает?(((
А вообще эти все бури в стакане на уровне 28.10- 28.50 напоминают курс 8, он всех устраивает, никто никуда глобально не идёт)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:21
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:25
Не позорьтесь великий специалист. с 2008 по 2014 - жирные годы и в 2014 пик роста?
Это как нужно смотреть на график ЗВР и увидеть тут пик?
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 2004 жир начался как раз после Майдана.
В 2013, если бы не агрессия России, такого падения не было, а в основе жира 13-ого было сжигание ЗВР и накручивание долгов.
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Редко захожу в эту ветку.
Когда-то писал, что укрепление курса до ниже 25 это преступление против Украины, что всю спекулятивную валюту, заходящую в Украину, и даже больше нужно было выкупать в ЗВР. Меня заклевали, я ушел. Сейчас как общественность тут смотрит на этот вопрос?
Додано: Чет 10 гру, 2020 01:05
В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01
о чем это говорит? Покупателей на валюту практически нет, объёмы торгов - смешные, и до окончания январского локдауна крупных покупателей уже не будет. Под большие январские выплаты вероятно ещё повысят ставки овгз чтобы привлечь нерезов до Рождества и каникул. Если нацбанк будет активно выкупать валюту, курс удержат в коридоре 27,90-28,30 (спекулянтов на безрыбьи никто не отменял) если забьёт - курс свалится в укрепляж до 26,5-27 уже в январе, тогда весной (когда понадобится гривна аграриям и сезонному бизнесу) вполне можем увидеть 23-24.
Занимать в 2021м нужно много, ставку по овгз неминуемо придётся повышать, в системного кредитора правительства внутри страны я не верю. Уверен на 100% что повторится сценарий укрепляжа 2018-2019, более того объёмы привлечения нерезов в овгз в 2021 станут ещё больше. Вдобавок укрепление евро действует на гривну магически положительно. В займах в 2021м дефицита не будет но и вероятность дефолта в последующие годы сильно вырастет.
Чем больше в стране экономических проблем тем ниже будет «летний курс», потому что внутренних ресурсов на решение проблем после карантина уже не осталось, а удерживать курс 28 и выше ни у кого нет ресурсов по тем же причинам (кроме как у нацбанка). В 2021 экспорт будет восстанавливаться быстрее чем импорт, что тоже будет способствовать укреплению гривны. Потом конечно будет вам и дефолт и девал но папизже, а пока дают в долг надо брать. Скорее всего в бюджете 2021 будут увеличены расходы на медицину и даже профинансированы, что положительно скажется на оборудовании и материальном обеспечении больниц, как вокзалы когда-то отремонтированные при Кирпе до сих пор радуют глаз пассажиров....
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 08:55
На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:05
|