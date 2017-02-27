Додано: Чет 10 гру, 2020 10:38

Тем временем: у нерезидентов снова проснулся аппетит к ОВГЗ!

https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills ) (Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь:

- за последний день ( 10 дек к 09 дек ):( 76,393 - 74,526 млн грн )- за посленюю неделю ( 10 дек к 03 дек ):( 76,393 - 74,815 млн грн )- за последний месяц ( 10 дек к 10 ноя ):( 76,393 - 75,260 млн грн )А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:: 0: +5.671 млрд: +2.488 млрд: +123 млн: +117 млн: +1.578 млрд: +9.976 млрдЕсли учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 9.976 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.Учитывая, что в сегодняшней статистике уже учтены результаты вторничного аукциона, очевидно, что нерезидентов он заинтересовал.Таким образом, действия нерезидентов снова становятся фактором, позитивно влияющим на укрепление гривны.Другой фактор - возможный выход (вполне конкретных газо-ориентированных) госкомпаний на межбанк с целью продажи валюты для покупки ОВГЗ. Но и к этому сценарию стоит относиться с долей осторожности, ибо варианты разнообразны: напомню, что в конце декабря прошлого года такой выход был перекрыт аукционом НБУ на один миллиард долларов с мгновенным сломом тренда на укрепление гривны (подозреваю, что здесь достаточно тех, кто испытал прелести тех дней на собственной шкуре).Вообще, делать однозначные предсказания (в отличие от разбора факторов и сценариев) - занятие безответственное. Предсказания, к которым стоило бы прислушаться, даются только постфактум в виде конкретных действий самих предсказателей на рынке. Не думаю, что освоих намеченных решениях они стали бы трепаться на каждом углу.Из забавного: с 8 по 9 декабря нерезиденты прикупили бумаг на 60 тыс. (sic! - не миллионов) гривен. Если это не балансировка разнонаправленных операций, а одна транзакция, то среди них попадаются и достаточно мелочные/бедные ребята, или, говоря более политкорректно, иногда и они имеют человеческие лица.----------------------------------------