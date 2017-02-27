RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6927692869296930

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:09

  Вадим Жураковский написав:а как же в 90-е, когда заработные платы по пол года не давали, а курс бешено рос?

Давайте ещё 2-ю мировую войну вспомним.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 15.02.20
Подякував: 169 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:10

  Striker написав:
  Вадим Жураковский написав:а как же в 90-е, когда заработные платы по пол года не давали, а курс бешено рос?

Давайте ещё 2-ю мировую войну вспомним.

давайте, а что там было с заработной платой и курсом?
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 17.10.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:15

  Striker написав:На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.


Напомнило классику. "Денег нет, но вы держитесь"(c)
Во многих секторах малого бизнеса, особенно не связанного с продтоварами, такая же ситуация.
Как-то пару дней назад поймал себя на неожиданной мысли, что я за целый день не посмотрел какой курс доллара, наверное впервые за много лет, все мысли как заработать гривну, а по какому курсу будет доход как бы уже вторично. Многие в малом бизнесе немного в растерянности как пережить надвигающийся локдаун.
freeze
4
 
Повідомлень: 19412
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4647 раз.
Подякували: 7389 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:17

  Striker написав:На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.

Виграли грант від Українського культурного фонду ( засновник Мінкульт) : в підписаному договорі фінансування до 10.12.2020. Гроші очікуємо другий місяць. Ще тільки 10.12.2020, але ситуація "кагбенамєкаєт" ... - з фінансами проблемка
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9921
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:30

  Вадим Жураковский написав:
  Striker написав:На моём гос. предприятии, где я работаю, впервые за многие годы задерживают зарплату. Всё, деньги закончились. Так что хоть по 24, хоть по 40, а денег у населения будет всё меньше и меньше.

а как же в 90-е, когда заработные платы по пол года не давали, а курс бешено рос?

Як це не давали ? Всі згодом мультіміліонерами стали . То чому ріс курс дол. ? :)
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9921
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2592 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:23

  vitaliian написав:Moneta и когда ждать дефолта?


Милованов говорил, что 8 месяцев у нас еще есть. Я так понял ликвидных ЗВР хватит на 8 месяцев, осенние платежи уже не тянем без укола МВФ. Уже начались разговоры о надежде пролонгации американских гарантий.

Что касается внутренной ситуации, тут уж как повезет, в теории пирамиду могут еще долго строить, повышать ставки 20-30%-40% и еще пару лет тянуть. Могут секвестрировать бюджет, неплатить зп, пенсии, ввести валютные/импортные ограничения, чтобы не путались у нерезов под ногами. Да уйма вариантов, как сохранить ситуацию и курс. Потому за прогнозами это к астрологам. :D

И самое главное, американский фондовый пузырь может лопнуть внезапно, как в 2008. В этом случае всепропальческие настроения на бумагах ЕМ обеспечены. Тогда пирамида ляжет в течении месяца...
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 10 гру, 2020 10:38, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 26.06.11
Подякував: 47 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:25

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01


Проседание курса с текущих значений до 20-ых чисел декабря это обычный сезонный фактор.

Я два с лишним месяца назад, когда курс только дошел до 28,5, говорил про откат. Угадал.
  Vlad442 написав:В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.
Vlad442
 
Повідомлень: 7498
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:38

Тем временем: у нерезидентов снова проснулся аппетит к ОВГЗ!

- за последний день ( 10 дек к 09 дек ): +1.87 млрд ( 76,393 - 74,526 млн грн )
- за посленюю неделю ( 10 дек к 03 дек ): +1.58 млрд ( 76,393 - 74,815 млн грн )
- за последний месяц ( 10 дек к 10 ноя ): +1.13 млрд ( 76,393 - 75,260 млн грн )

А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +5.671 млрд
Юр. лица: +2.488 млрд
Тер. общины: +123 млн
Физ. лица: +117 млн
Нерезиденты: +1.578 млрд
Всего: +9.976 млрд

Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 9.976 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.

Учитывая, что в сегодняшней статистике уже учтены результаты вторничного аукциона, очевидно, что нерезидентов он заинтересовал.

Таким образом, действия нерезидентов снова становятся фактором, позитивно влияющим на укрепление гривны.

Другой фактор - возможный выход (вполне конкретных газо-ориентированных) госкомпаний на межбанк с целью продажи валюты для покупки ОВГЗ. Но и к этому сценарию стоит относиться с долей осторожности, ибо варианты разнообразны: напомню, что в конце декабря прошлого года такой выход был перекрыт аукционом НБУ на один миллиард долларов с мгновенным сломом тренда на укрепление гривны (подозреваю, что здесь достаточно тех, кто испытал прелести тех дней на собственной шкуре).

Вообще, делать однозначные предсказания (в отличие от разбора факторов и сценариев) - занятие безответственное. Предсказания, к которым стоило бы прислушаться, даются только постфактум в виде конкретных действий самих предсказателей на рынке. Не думаю, что освоих намеченных решениях они стали бы трепаться на каждом углу.

Из забавного: с 8 по 9 декабря нерезиденты прикупили бумаг на 60 тыс. (sic! - не миллионов) гривен. Если это не балансировка разнонаправленных операций, а одна транзакция, то среди них попадаются и достаточно мелочные/бедные ребята, или, говоря более политкорректно, иногда и они имеют человеческие лица.

----------------------------------------
(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2442 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6927692869296930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Moneta і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2075, 2076, 2077
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20762 2698883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 20:51
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 61, 62, 63
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
628 142681
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 18:44
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1694061
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17801)
10.12.2020 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.