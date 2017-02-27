Давайте ещё 2-ю мировую войну вспомним.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:09
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:10
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:15
Напомнило классику. "Денег нет, но вы держитесь"(c)
Во многих секторах малого бизнеса, особенно не связанного с продтоварами, такая же ситуация.
Как-то пару дней назад поймал себя на неожиданной мысли, что я за целый день не посмотрел какой курс доллара, наверное впервые за много лет, все мысли как заработать гривну, а по какому курсу будет доход как бы уже вторично. Многие в малом бизнесе немного в растерянности как пережить надвигающийся локдаун.
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:17
Виграли грант від Українського культурного фонду ( засновник Мінкульт) : в підписаному договорі фінансування до 10.12.2020. Гроші очікуємо другий місяць. Ще тільки 10.12.2020, але ситуація "кагбенамєкаєт" ... - з фінансами проблемка
Додано: Чет 10 гру, 2020 09:30
Як це не давали ? Всі згодом мультіміліонерами стали . То чому ріс курс дол. ?
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:23
Милованов говорил, что 8 месяцев у нас еще есть. Я так понял ликвидных ЗВР хватит на 8 месяцев, осенние платежи уже не тянем без укола МВФ. Уже начались разговоры о надежде пролонгации американских гарантий.
Что касается внутренной ситуации, тут уж как повезет, в теории пирамиду могут еще долго строить, повышать ставки 20-30%-40% и еще пару лет тянуть. Могут секвестрировать бюджет, неплатить зп, пенсии, ввести валютные/импортные ограничения, чтобы не путались у нерезов под ногами. Да уйма вариантов, как сохранить ситуацию и курс. Потому за прогнозами это к астрологам.
И самое главное, американский фондовый пузырь может лопнуть внезапно, как в 2008. В этом случае всепропальческие настроения на бумагах ЕМ обеспечены. Тогда пирамида ляжет в течении месяца...
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 10 гру, 2020 10:38, всього редагувалось 4 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:25
Проседание курса с текущих значений до 20-ых чисел декабря это обычный сезонный фактор.
Я два с лишним месяца назад, когда курс только дошел до 28,5, говорил про откат. Угадал.
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:38
Тем временем: у нерезидентов снова проснулся аппетит к ОВГЗ!
- за последний день ( 10 дек к 09 дек ): +1.87 млрд ( 76,393 - 74,526 млн грн )
- за посленюю неделю ( 10 дек к 03 дек ): +1.58 млрд ( 76,393 - 74,815 млн грн )
- за последний месяц ( 10 дек к 10 ноя ): +1.13 млрд ( 76,393 - 75,260 млн грн )
А вот какие изменения за неделю ( 10 дек к 03 дек ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +5.671 млрд
Юр. лица: +2.488 млрд
Тер. общины: +123 млн
Физ. лица: +117 млн
Нерезиденты: +1.578 млрд
Всего: +9.976 млрд
Если учесть, что в прошедший вторник было размещено облигаций на 9.976 млрд гривен по номинальной стоимости, то баланс полностью сходится.
Учитывая, что в сегодняшней статистике уже учтены результаты вторничного аукциона, очевидно, что нерезидентов он заинтересовал.
Таким образом, действия нерезидентов снова становятся фактором, позитивно влияющим на укрепление гривны.
Другой фактор - возможный выход (вполне конкретных газо-ориентированных) госкомпаний на межбанк с целью продажи валюты для покупки ОВГЗ. Но и к этому сценарию стоит относиться с долей осторожности, ибо варианты разнообразны: напомню, что в конце декабря прошлого года такой выход был перекрыт аукционом НБУ на один миллиард долларов с мгновенным сломом тренда на укрепление гривны (подозреваю, что здесь достаточно тех, кто испытал прелести тех дней на собственной шкуре).
Вообще, делать однозначные предсказания (в отличие от разбора факторов и сценариев) - занятие безответственное. Предсказания, к которым стоило бы прислушаться, даются только постфактум в виде конкретных действий самих предсказателей на рынке. Не думаю, что освоих намеченных решениях они стали бы трепаться на каждом углу.
Из забавного: с 8 по 9 декабря нерезиденты прикупили бумаг на 60 тыс. (sic! - не миллионов) гривен. Если это не балансировка разнонаправленных операций, а одна транзакция, то среди них попадаются и достаточно мелочные/бедные ребята, или, говоря более политкорректно, иногда и они имеют человеческие лица.
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(Все данные приведены с округлением до одного миллиона грн. Полная картина здесь:
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