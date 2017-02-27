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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6929693069316932>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:думаем. решаем.


Депозит по 10% в грн норм?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:58

  Investor_K написав:
  Олежан написав:думаем. решаем.


Депозит по 10% в грн норм?

там же еще куча налогов
только овгз под 12%+
альтернативы не вижу
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А как простому колхознику купить ОВГЗ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:08

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01


Проседание курса с текущих значений до 20-ых чисел декабря это обычный сезонный фактор.

Я два с лишним месяца назад, когда курс только дошел до 28,5, говорил про откат. Угадал.
  Vlad442 написав:В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.

Проседание курса до 28 такая фигня о которой было бы лень даже писать, суть месседжа в другом, смена сезона, впервые за долгий период нбу выходит на межбанк чтобы не дать гривне падать ниже 27,90 (или близких к тому значений). Покупателей на валюту нет, на пороге нерезы с подешевевшим баксом

Смешно.
Когда курс дошел до 28,5 и смотрел вверх, на мои слова (не буду их громко называть прогнозом) отписались, что я выдаю желаемое за действительное, а тут задним числом "фигня о которой было бы лень даже писать".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:21

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:44

  vitaliian написав:Проседание курса до 28 такая фигня о которой было бы лень даже писать, суть месседжа в другом, смена сезона, впервые за долгий период нбу выходит на межбанк чтобы не дать гривне падать ниже 27,90 (или близких к тому значений). Покупателей на валюту нет, на пороге нерезы с подешевевшим баксом


Население тоже помогает не упасть ниже 28.0 активной покупкой с начала декабря.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:45

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.


Один вопрос остался. Не холодно ли парню, который с улицы моет окна?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:46

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.


Як прикро, що модератор українського ресурсу пише російською мовою :(
По суті допису: 28,13 - 28,28 - це сильні коливання? Це ж всього 0,5%
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:49

Нерезиденты вчера купили гривневых ОВГЗ на 1,866 млрд грн.
Соупадение с датой выделения транша макрофинансовой помощи ЕС. Ага, и совпадение что Минфин внепланово внес размещение любимых бумаг нерезидентов в понедельник, это 5 летки ОВГЗ 204150


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:52

kmm3 оскільки відео на російській мові, відповідно анонс також на російській. У нас є відео різного формату та в 2 мовних версіях. Ваші побажання обов'язково передам в редакцію.

З пов.
Ірина_
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