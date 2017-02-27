vitaliian написав:В целом Все как я и говорил только по моим прогнозам нацбанк должен был выйти с покупкой при курсе 27,90-28 но он поспешил - начал откупаться 9.12 по 28,01
Проседание курса с текущих значений до 20-ых чисел декабря это обычный сезонный фактор.
Я два с лишним месяца назад, когда курс только дошел до 28,5, говорил про откат. Угадал.
Vlad442 написав:В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.
Проседание курса до 28 такая фигня о которой было бы лень даже писать, суть месседжа в другом, смена сезона, впервые за долгий период нбу выходит на межбанк чтобы не дать гривне падать ниже 27,90 (или близких к тому значений). Покупателей на валюту нет, на пороге нерезы с подешевевшим баксом
Смешно. Когда курс дошел до 28,5 и смотрел вверх, на мои слова (не буду их громко называть прогнозом) отписались, что я выдаю желаемое за действительное, а тут задним числом "фигня о которой было бы лень даже писать".
vitaliian написав:Проседание курса до 28 такая фигня о которой было бы лень даже писать, суть месседжа в другом, смена сезона, впервые за долгий период нбу выходит на межбанк чтобы не дать гривне падать ниже 27,90 (или близких к тому значений). Покупателей на валюту нет, на пороге нерезы с подешевевшим баксом
Население тоже помогает не упасть ниже 28.0 активной покупкой с начала декабря.
Нерезиденты вчера купили гривневых ОВГЗ на 1,866 млрд грн. Соупадение с датой выделения транша макрофинансовой помощи ЕС. Ага, и совпадение что Минфин внепланово внес размещение любимых бумаг нерезидентов в понедельник, это 5 летки ОВГЗ 204150