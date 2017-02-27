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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6929693069316932

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:02

  Investor_K написав:
  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

За последнюю неделю доллар сильно качало. На межбанке курс продажи наблюдался от 28.13 до 28.28. Что стало причиной таких колебаний?

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С ув.


Один вопрос остался. Не холодно ли парню, который с улицы моет окна?

Хороша риса - хвилюватися за інших) Приємно, що на форумі присутні чуйні люди.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года

Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.

Бери выше - 25-го у Зели день рождения...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:соответственно что мы видим:
-ставки дальше нет необходимости повышать.
-нерезы понимают что с мвф все будет хорошо
-11-12% доходности устраивает а значит девала не будет который съест доходность

думаем. решаем.


кто выходил в прошлом году из доллара по 24 в ОВГЗ тоже думали, что курс будет 21 и плюс еще свои 10% доходности при погашении бумаг ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.12.2020................28,0778
Доллар прибавил чуть меньше 4 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, потом выросли на копейку и к выходу основных игроков сбалансировались, сузив спред до 1.5 копеек. После получаса работы в балансе снова опустились на 1.5 копейки, а около полудня стали смотреть вверх.
На международных валютных рынках затишье.
Справочный курс встретили котировками 28.0750 - 28.0900, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера выкупил с рынка 9 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Утекала ликвидность в казначейство и наличку почти в равных небольших объемах.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 428.7 до 448.1 млн. Не очень много, но слишком тонким рынок назвать трудно. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного выросли, спрос и предложение были близки к балансу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:29

Сьогодні перегляд облікової ставки НБУ, останній в цьому році

давайте спробуєм вгадати рішення НБУ, колеги? :)



мій власний прогноз - без змін
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:30

Совсем забыл.

Сегодня НБУ в 14:00 будет учетную ставку пересматривать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:40

холява Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
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