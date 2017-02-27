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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:02
Investor_K написав:
Один вопрос остался. Не холодно ли парню, который с улицы моет окна?
Хороша риса - хвилюватися за інших) Приємно, що на форумі присутні чуйні люди.
З пов.
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Ірина_
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:14
vitaliy_berdinskikh написав: sailed написав:
Новый локдаун вводят с 8 по 24 января 2021 года
Ну да, там же 24 как раз концерт у Квартала 95.
Бери выше - 25-го у Зели день рождения...
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Grey001
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:17
Олежан написав:
соответственно что мы видим:
-ставки дальше нет необходимости повышать.
-нерезы понимают что с мвф все будет хорошо
-11-12% доходности устраивает а значит девала не будет который съест доходность
думаем. решаем.
кто выходил в прошлом году из доллара по 24 в ОВГЗ тоже думали, что курс будет 21 и плюс еще свои 10% доходности при погашении бумаг ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.12.2020................28,0778
Доллар прибавил чуть меньше 4 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, потом выросли на копейку и к выходу основных игроков сбалансировались, сузив спред до 1.5 копеек. После получаса работы в балансе снова опустились на 1.5 копейки, а около полудня стали смотреть вверх.
На международных валютных рынках затишье.
Справочный курс встретили котировками 28.0750 - 28.0900, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера выкупил с рынка 9 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Рост произошел за счет сокращения объема суточных сертификатов. Утекала ликвидность в казначейство и наличку почти в равных небольших объемах.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 428.7 до 448.1 млн. Не очень много, но слишком тонким рынок назвать трудно. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного выросли, спрос и предложение были близки к балансу.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:29
Сьогодні перегляд облікової ставки НБУ, останній в цьому році
давайте спробуєм вгадати рішення НБУ, колеги?
мій власний прогноз - без змін
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:30
Совсем забыл.
Сегодня НБУ в 14:00 будет учетную ставку пересматривать.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 10 гру, 2020 12:40
холява Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
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