Додано: Чет 10 гру, 2020 12:17

Олежан написав: соответственно что мы видим:

-ставки дальше нет необходимости повышать.

-нерезы понимают что с мвф все будет хорошо

-11-12% доходности устраивает а значит девала не будет который съест доходность



кто выходил в прошлом году из доллара по 24 в ОВГЗ тоже думали, что курс будет 21 и плюс еще свои 10% доходности при погашении бумаг ....

