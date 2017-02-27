Додано: Чет 10 гру, 2020 13:52

Закордон нам допоміг. Знову. Якщо пацієнт хоче жити, то медицина безсила. Якщо МВФ хоче дати грошей і ЄС хоче дати грошей, то всі старання української влади по руйнуванню співпраці марні.Питання, чому МВФ став таким м'яким залишимо відкритим. І спишемо це на кризову ситуацію в світі. Коли треба просто не дати всьому впасти. І хто тепер повірить фразі "Ми вам не банкомат"Україна отримала гроші від ЄС. 700 млн доларів до бюджету.. А значить Україна зможе залучити короткий кредит (бридж фінансування) на фінансовому ринку. Ще 1 млрд доларів до бюджету. На внутрішній ринок облігацій повертаються іноземці. Їх приваблює дохідність, а також це просто є частиною загальносвітового тренда - гроші йдуть в локальні валюти країн, що розвиваються. А це ще сотні мільйонів доларів.В результаті, градус бюджетної кризи істотно знижується. В принципі кризи вже і не буде. Велику частину витрат уряд тепер зможе профінансувати. А забути про 60-100 млрд грн витрат - це справа житейська. Мало хто помітить. У порівнянні з потенційною дірок в 250-300 млрд грн. Уряд "пропетляв". Пройшовши по краєчку, по лезу бритви, вони змогли взяти гроші. «Закордон нам допоможе» - знову спрацювало.. Що теж позитив з точки зору боргового навантаження і макропоказників країни.При цьому, Україна отримала підтримку не в обмін на реформи. А в обмін на обіцянки. Програма МВФ не виконана. Частина реформ з попередніх програм залишаються зруйнованими. Так, МВФ не дав гроші. Але. І в МВФ про це знали. І в ЄС про це знали.МВФ знову повірив словам української влади. Або зробив вигляд що повірив. У 2014-2019 рр таке не прокатувала. Зараз прокатали. Чи вірить МВФ, що обіцянки будуть виконані? Вважатиме, що там принаймні на це сподіваються. Чи віримо ми в Україні, що влада дотримається слова і реалізує реформи, коли у них вже не буде крайньої потреби в коштах - питання риторичне.Чи розуміють в МВФ, що без фактора тиску в Україні не роблять реформ? Напевно, здогадуються. Чи розуміють вони, що упустили шанс дотиснути українську владу, змусивши її зробити частину реформ або полагодити те, що поламано? Здається, розуміють. Чи бачать вони, що дають неправильний сигнал українській владі? Що можна все робити неправильно, ось абсолютно все, порушувати всі взяті на себе зобов'язання, і все одно за це нічого не буде? Хотілося б вірити, що бачать. Тому що можна поблажливо ставиться до поточної української влади, роблячи корекцію на їх рівень компетентності. Як до дітей.Але тоді треба розуміти, що балувати дітей дуже небезпечно. І що тепер буде стримувати українську владу від подальшого руйнування зроблених реформ? Якщо вони вже переконалися, що їм все одно все зійде з рук? Якщо вони побачили, що теорія, популярна в українських елітах, що Україна така важлива країна для світу, адже ми форпост боротьби з Росією, а тому нас завжди підтримають, працює? Знову риторичне питання. Навіть якщо ми отримуємо гроші з іншої причини.Так, у МВФ і партнерів був важкий вибір. З одного боку, треба штовхати Україну по шляху реформ, щоб країна змінювалася і люди жили краще. І єдиний, на жаль, єдиний, мотиватор для будь-якої української влади - це фінансування. По-іншому ніхто нічого змінювати не хоче. Всіх все влаштовує. І якщо давати гроші просто так, то реформ не буде. Але з іншого боку, якщо не дат грошей зараз, то боляче буде саме цим людям, заради яких і треба робити реформи. «Чиновнику на кокаїн» вистачить завжди, а з дірою в бюджеті в 300 млрд могли б бути проблеми з зарплатою у лікарів і вчителів.Що ж, вони пішли по шляху гуманізму. І дали можливість українській владі петляти, піти по шляху імітації діяльності, коли всі говорять, що «ми за реформи», а при цьому олігархи продовжують утримувати депутатів, забезпечуючи цим відсутність будь-яких змін.. І влада отримає можливість розслабитися. І нас знову чекають «приємні сюрпризи». Ще пару втрачених років. Коли економіка зростає. На фундаменті запасу міцності, отриманого попередніми змінами. І здається, що будь-яка некомпетентність прощається. Принаймні поки в світі так багато грошей. А зараз їх дуже багато. І поки вони шукають ризик.Але що буде коли вітер зміниться? І все накопичені помилки разом дадуть про себе знати? А «про це ми подумаємо завтра». Тим більше, що вітер може не змінюватися роками.