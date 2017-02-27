RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6931693269336934

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42

Что по евро по новостям?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3823
З нами з: 22.12.16
Подякував: 299 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сползаем понемножку завтра нырнем под 28
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5253
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................10.12.2020...............11.12.2020
дата розрахунку..................09.12.2020................10.12.2020
Євро.....................................33,9558.....................33,9946...+0.11%
Долар США..........................28,0406.....................28,075...+0.12%
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, потом выросли на копейку и к выходу основных игроков сбалансировались, сузив спред до 1.5 копеек. После получаса работы в балансе снова опустились на 1.5 копейки, а около полудня стали смотреть вверх.
На международных валютных рынках затишье.
Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850, что на 2 копейки ниже открытия.
Начавшееся в 12 движение вверх оказалось ростом на копейку, после которого сразу вернулись на полкопейки вниз и ушли на обед. После обеда, нарушив сложившуюся в последние дни традицию, пошли вниз. К 15-30 опустились на 2.5 копейки. Это снижение происходило синхронно со снижением индекса доллара.
Изменение официального курса относительно справочного не очень велико, однако такое изменение при очень скромной динамике и уровень обеденных котировок позволяют сделать вывод, что активная торговля проходила и после обеда.
Официальный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0650. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сессия прошла очень спокойно, многократные колебания с очень малой амплитудой говорят об относительном балансе спроса и предложения и отсутствии каких-либо серьезно влияющих факторов. Это похоже на настощий рынок.

Этот день в истории:
2019 - 23.6892 (+0) +439
2018 - 27.7768 (-5) +30

2017 - 27.1093 (-1)
2016 - 25.8794 (+10)

  Proofy написав:Ставку сохранил, а по ОВГЗ будет поднимать все-равно.

Ее же будет поднимать не НБУ.
Да и прошедшее успешное размещение с участием нерезидентов не сулит катастрофического роста ставок - рынок принял текущие.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3419 раз.
Подякували: 9637 раз.
 
Профіль
26
11
25
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:15

  vitaliian написав:Сползаем понемножку завтра нырнем под 28

А как же купленное по 28.30 которое планировали слить по 28.60 ?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6931693269336934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2077, 2078, 2079
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20787 2700022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 16:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7320 1694260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 15:42
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 61, 62, 63
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
628 142830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 18:44
tumos

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27204)
10.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.