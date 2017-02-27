Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10

Proofy написав: Ставку сохранил, а по ОВГЗ будет поднимать все-равно. Ставку сохранил, а по ОВГЗ будет поднимать все-равно.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...................10.12.2020...............11.12.2020дата розрахунку..................09.12.2020................10.12.2020Євро.....................................33,9558.....................33,9946...+0.11%Долар США..........................28,0406........................+0.12%После полудня гривна отыграла четверть копейки.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, потом выросли на копейку и к выходу основных игроков сбалансировались, сузив спред до 1.5 копеек. После получаса работы в балансе снова опустились на 1.5 копейки, а около полудня стали смотреть вверх.На международных валютных рынках затишье.Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850, что на 2 копейки ниже открытия.Начавшееся в 12 движение вверх оказалось ростом на копейку, после которого сразу вернулись на полкопейки вниз и ушли на обед. После обеда, нарушив сложившуюся в последние дни традицию, пошли вниз. К 15-30 опустились на 2.5 копейки. Это снижение происходило синхронно со снижением индекса доллара.Изменение официального курса относительно справочного не очень велико, однако такое изменение при очень скромной динамике и уровень обеденных котировок позволяют сделать вывод, что активная торговля проходила и после обеда.Официальный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0650. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сессия прошла очень спокойно, многократные колебания с очень малой амплитудой говорят об относительном балансе спроса и предложения и отсутствии каких-либо серьезно влияющих факторов. Это похоже на настощий рынок.Этот день в истории:2019 - 23.6892 (+0) +4392018 - 27.7768 (-5) +302017 - 27.1093 (-1)2016 - 25.8794 (+10)Ее же будет поднимать не НБУ.Да и прошедшее успешное размещение с участием нерезидентов не сулит катастрофического роста ставок - рынок принял текущие.