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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42
Что по евро по новостям?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сползаем понемножку завтра нырнем под 28
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................10.12.2020...............11.12.2020
дата розрахунку..................09.12.2020................10.12.2020
Євро.....................................33,9558.....................33,9946...+0.11%
Долар США..........................28,0406.....................28,075...+0.12%
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, потом выросли на копейку и к выходу основных игроков сбалансировались, сузив спред до 1.5 копеек. После получаса работы в балансе снова опустились на 1.5 копейки, а около полудня стали смотреть вверх.
На международных валютных рынках затишье.
Справочный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850, что на 2 копейки ниже открытия.
Начавшееся в 12 движение вверх оказалось ростом на копейку, после которого сразу вернулись на полкопейки вниз и ушли на обед. После обеда, нарушив сложившуюся в последние дни традицию, пошли вниз. К 15-30 опустились на 2.5 копейки. Это снижение происходило синхронно со снижением индекса доллара.
Изменение официального курса относительно справочного не очень велико, однако такое изменение при очень скромной динамике и уровень обеденных котировок позволяют сделать вывод, что активная торговля проходила и после обеда.
Официальный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0650. За день снизились на 4 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сессия прошла очень спокойно, многократные колебания с очень малой амплитудой говорят об относительном балансе спроса и предложения и отсутствии каких-либо серьезно влияющих факторов. Это похоже на настощий рынок.
Этот день в истории:
2019 - 23.6892 (+0) +439
2018 - 27.7768 (-5) +30
2017 - 27.1093 (-1)
2016 - 25.8794 (+10)
Ее же будет поднимать не НБУ.
Да и прошедшее успешное размещение с участием нерезидентов не сулит катастрофического роста ставок - рынок принял текущие.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:15
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Міркую, що більш правильно рахувати свої гроші ніж чужі.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:49
Продано по 28,46 вот жду нормальный курс по чем закупиться банки жадничают па 28,19-28,20 продают. Планирую что на пустом рынке после 15.12 спекули поднимут курс до 28,30-28,40 пока не зайдет новая пачка нерезов. Больше чем на месяц сидеть в валюте нельзя, есть риск застрять в дорогой валюте вместо того что бы летом откупиться по 26,50
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:54
доляр он и в Африке доляр)
а шо происходит? почем вниз? как это объясняют известные экономисты и опытныъ эксперты?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто нибудь вангует девал или дефолт в 2021? Отпишитесь, мне важно ваше мнение.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:20
При укреплении курса до 25, бюджет 2021 будет ~$50 млрд.
Это номинально бюджет 2013 и 2008 года, когда ещё был Крым и Донбасс. Даже с учётом долларовой инфляции более реальным является бюджет $40 млрд на сегодня, а это курс 30+
В 2009 и 2014-2015 годах кстати бюджет был в районе $30-35 млрд.
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