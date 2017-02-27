Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:36
vitaliian написав:
Сползаем понемножку завтра нырнем под 28
НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37
Василь-Рівне
Можна було написати одним реченням: Куме, позичте гроші, бо нема чим вам борг віддати.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:38
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:40
vitaliian написав:
Кто нибудь вангует девал или дефолт в 2021? Отпишитесь, мне важно ваше мнение.
уважно слідкуємо за руками фокусника, тобто за % на бонди ФРС.
ставка вверх, гривня теж
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48
Striker написав: vitaliian написав:
Сползаем понемножку завтра нырнем под 28
НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.
Нбу тоже должен быть заинтересован купить в резервы подешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:49
vitaliian написав:
Продано по 28,46 вот жду нормальный курс по чем закупиться банки жадничают па 28,19-28,20 продают. Планирую что на пустом рынке после 15.12 спекули поднимут курс до 28,30-28,40 пока не зайдет новая пачка нерезов. Больше чем на месяц сидеть в валюте нельзя, есть риск застрять в дорогой валюте
вместо того что бы летом откупиться по 26,50
Да Вы, батенька, тот еще шалун
ТИХИЙ
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