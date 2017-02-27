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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6932693369346935

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:36

  vitaliian написав:Сползаем понемножку завтра нырнем под 28

НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37

Василь-Рівне

Можна було написати одним реченням:
Куме, позичте гроші, бо нема чим вам борг віддати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:38


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ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:40

  vitaliian написав:Кто нибудь вангует девал или дефолт в 2021? Отпишитесь, мне важно ваше мнение.

уважно слідкуємо за руками фокусника, тобто за % на бонди ФРС.
ставка вверх, гривня теж
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48

  Striker написав:
  vitaliian написав:Сползаем понемножку завтра нырнем под 28

НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.

Нбу тоже должен быть заинтересован купить в резервы подешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:49

  vitaliian написав:Продано по 28,46 вот жду нормальный курс по чем закупиться банки жадничают па 28,19-28,20 продают. Планирую что на пустом рынке после 15.12 спекули поднимут курс до 28,30-28,40 пока не зайдет новая пачка нерезов. Больше чем на месяц сидеть в валюте нельзя, есть риск застрять в дорогой валюте вместо того что бы летом откупиться по 26,50

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Да Вы, батенька, тот еще шалун 8)
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