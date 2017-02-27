НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:36
НБУ не пустит ниже. Для бюджета курс ниже 28 будет не очень хорошо при нынешних-то дырах. А вот сходить вверх на 5-7 коп запросто можно перед выходными.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37
Василь-Рівне
Можна було написати одним реченням:
Куме, позичте гроші, бо нема чим вам борг віддати.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:38
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:40
уважно слідкуємо за руками фокусника, тобто за % на бонди ФРС.
ставка вверх, гривня теж
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:48
Нбу тоже должен быть заинтересован купить в резервы подешевле.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:49
Да Вы, батенька, тот еще шалун
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все. Теперь на ближайшие пару месяцев точно только будем слышать\видеть "подбадривания", что идем на 26, на 25, на 19, на ЭОК по сто раз в день, только уже в основном от других .
На вопрос "Откуда взята цифра 26.5 (21; 40)?" - "а хз, мне так хочется" и далее перечисление подходящего списка причин
(а на самом деле, в большинстве случаев просто давит грн.депозит )
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:44
Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года
Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает:
- падение занятости вследствие уменьшения масштабов производства;
- падение зарплат вследствие профицита рабочей силы;
- снижение инвестиционного спроса и ПИИ - импорт не капиталоемок (купи-продай вместо наладь-произведи);
- снижение экспорта как следствие уменьшения производства;
- ухудшение итак хронически отрицательного внешнеторгового сальдо и неизбежный рост внешнего долга для его покрытия;
- отток работоспособного населения из страны как реакция на уменьшение занятости и зарплат.
Казалось бы - да это всего-лишь сыры! Как бы ни так - производство продуктов питания еще и не самый страдающий сегмент промышленности. Чем выше передел, тем выше падение, а самое страдающее - это машиностроение, обвалившееся в этом году на 22%
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:47
Будете ближе к "простому народу", о судьбах которого так любят здесь сокрушаться
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:04
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