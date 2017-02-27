zРадио написав: Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но [b]средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает:...
Добавим сюда таможню, как неотъемлемый атрибут (институт) импорта-экспорта. Сейчас реализуется (пока на одном таможенном пункте, Литва-Беларусь и на многих пунктах между странами ЕС) пилотный проект, который делает невозможной пока еще рабочую схему "пустых" грузовиков, когда: 1) из одной страны грузовик выезжает пустой и не приезжает в другую страну или 2)приезжает в другую страну не пустой, хотя по документам пустой. Украина добавится к этому проекту в 2021 году, а на днях добавляется пара Армения-Грузия. В среднесрочной перспективе ожидается отслеживание не пустых грузовиков.
zРадио написав: Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года https://biz.censor.net/news/3236220/ukr ... v_v_2_raza Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает: - падение занятости вследствие уменьшения масштабов производства; - падение зарплат вследствие профицита рабочей силы; - снижение инвестиционного спроса и ПИИ - импорт не капиталоемок (купи-продай вместо наладь-произведи); - снижение экспорта как следствие уменьшения производства; - ухудшение итак хронически отрицательного внешнеторгового сальдо и неизбежный рост внешнего долга для его покрытия; - отток работоспособного населения из страны как реакция на уменьшение занятости и зарплат. Казалось бы - да это всего-лишь сыры! Как бы ни так - производство продуктов питания еще и не самый страдающий сегмент промышленности. Чем выше передел, тем выше падение, а самое страдающее - это машиностроение, обвалившееся в этом году на 22%
Курс 30 не поможет, а при курсе 40-50 зубожиння и отток населения из страны будут еще больше. Я не считаю курс решающим фактором.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.