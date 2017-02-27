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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6933693469356936

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:24

  zРадио написав:
Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но [b]средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает:...

Добавим сюда таможню, как неотъемлемый атрибут (институт) импорта-экспорта. Сейчас реализуется (пока на одном таможенном пункте, Литва-Беларусь и на многих пунктах между странами ЕС) пилотный проект, который делает невозможной пока еще рабочую схему "пустых" грузовиков, когда:
1) из одной страны грузовик выезжает пустой и не приезжает в другую страну
или
2)приезжает в другую страну не пустой, хотя по документам пустой.
Украина добавится к этому проекту в 2021 году, а на днях добавляется пара Армения-Грузия.
В среднесрочной перспективе ожидается отслеживание не пустых грузовиков.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:41

  zРадио написав:
Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года
https://biz.censor.net/news/3236220/ukr ... v_v_2_raza
Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает:
- падение занятости вследствие уменьшения масштабов производства;
- падение зарплат вследствие профицита рабочей силы;
- снижение инвестиционного спроса и ПИИ - импорт не капиталоемок (купи-продай вместо наладь-произведи);
- снижение экспорта как следствие уменьшения производства;
- ухудшение итак хронически отрицательного внешнеторгового сальдо и неизбежный рост внешнего долга для его покрытия;
- отток работоспособного населения из страны как реакция на уменьшение занятости и зарплат.
Казалось бы - да это всего-лишь сыры! Как бы ни так - производство продуктов питания еще и не самый страдающий сегмент промышленности. Чем выше передел, тем выше падение, а самое страдающее - это машиностроение, обвалившееся в этом году на 22%

Курс 30 не поможет, а при курсе 40-50 зубожиння и отток населения из страны будут еще больше. Я не считаю курс решающим фактором.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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