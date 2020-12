Додано: Чет 10 гру, 2020 21:00

Сибарит написав: Низковатый курс действительно давит на производителей, но сыр тут крайне плохой пример. Это то, что мы делать вообще не умеем и не должны. Лучше уж вернуть производство автомобиля "Таврия".

Сибарит написав: А вот что есть "непаритетный курс" мне понять трудно. Курс - следствие экономических процессов, в т.ч. и не связанных с производством. Месяц отсутствия НБУ на рынке говорит о том, что этот курс получился сам. Он естественный.

Сибарит написав: Мы уже много раз убеждались, что попытки искусственно менять курс, пытаясь регулировать экономику, ни к чему хорошему не приводят

С выделенным скорее соглашусь. При этом отмечу, что в условиях открытого рынка и не научимся, хотя все фундаментальные предпосылки есть. Тем более, что мы еще и ставку на агросектор делаем (а это далеко не только выращивание зерна и подсолнуха!)А тут не соглашусь. Межбанк - это малая составляющая валютного рынка и вообще микроскопическая часть экономической политики. Ну по крайней мере так должно быть, хотя, увы, и не происходит.А непаритетный курс в отношении внешней торговли - это тот, который не балансирует ее, создавая дефициты, либо профициты. В нашем случае - хронические дефициты, порождающие такой же хронический рост внешнего долгаТут актуально английское выражение - to do right things is not to do things rightНо вы правы, что кривыми руками лучше туда не лазить. Правда, это актуально для всего - снижение учетной ставки вдвое за 6 месяцев было нифига не рыночным, а рукотворнымPS:, о рашке, дружище, поговоришь с кем-нибудь другим - здесь есть такие специалисты )