zРадио написав: Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но [b]средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает:...
Добавим сюда таможню, как неотъемлемый атрибут (институт) импорта-экспорта. Сейчас реализуется (пока на одном таможенном пункте, Литва-Беларусь и на многих пунктах между странами ЕС) пилотный проект, который делает невозможной пока еще рабочую схему "пустых" грузовиков, когда: 1) из одной страны грузовик выезжает пустой и не приезжает в другую страну или 2)приезжает в другую страну не пустой, хотя по документам пустой. Украина добавится к этому проекту в 2021 году, а на днях добавляется пара Армения-Грузия. В среднесрочной перспективе ожидается отслеживание не пустых грузовиков.
zРадио написав: Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года https://biz.censor.net/news/3236220/ukr ... v_v_2_raza Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса, субсидирующего иностранный бизнес, но средне- и долгосрочные последствия проговорить не помешает: - падение занятости вследствие уменьшения масштабов производства; - падение зарплат вследствие профицита рабочей силы; - снижение инвестиционного спроса и ПИИ - импорт не капиталоемок (купи-продай вместо наладь-произведи); - снижение экспорта как следствие уменьшения производства; - ухудшение итак хронически отрицательного внешнеторгового сальдо и неизбежный рост внешнего долга для его покрытия; - отток работоспособного населения из страны как реакция на уменьшение занятости и зарплат. Казалось бы - да это всего-лишь сыры! Как бы ни так - производство продуктов питания еще и не самый страдающий сегмент промышленности. Чем выше передел, тем выше падение, а самое страдающее - это машиностроение, обвалившееся в этом году на 22%
Курс 30 не поможет, а при курсе 40-50 зубожиння и отток населения из страны будут еще больше. Я не считаю курс решающим фактором.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:Курс 30 не поможет, а при курсе 40-50 зубожиння и отток населения из страны будут еще больше. Я не считаю курс решающим фактором.
Так человек просто далёкий от Украины, чувствуется что пишет с урала, точно не ближе и просто несёт смуту и разочарованье, без привязки к здравому смыслу. Много помог почти четырёхкратный девал 5 лет назад?
Вообще никак, в этот раз будет по-другому?
Операция прибитие курса гвоздями к 28 продолжается, при достижении 28.50 продают госы и Нафтогаз, при намёках на пробитие 28 вниз выскочил НБУ и стал яростно пылесосить. Эквилибриум короче, но с помощью регулятора и его вассалов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Так человек просто далёкий от Украины, чувствуется что пишет с урала, точно не ближе и просто несёт смуту и разочарованье, без привязки к здравому смыслу
Последнее прибежище негодяя (с) Ничего нового. Когда отсутствуют аргументы - прикинься патриотом, может и прокатит
somilitark написав:Много помог почти четырёхкратный девал 5 лет назад?
Моя позиция озвучена давно - именно во избежание кратных девальваций каждые 5-7 лет и необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год)
zРадио написав:Моя позиция озвучена давно - именно во избежание кратных девальваций каждые 5-7 лет и необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год)
Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает. Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша. У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия. Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zРадио написав:Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года https://biz.censor.net/news/3236220/ukr ... v_v_2_raza
Импорт продолжает вытеснять местное производство. Как бы уже устал говорить о том, что это происходит из-за непаритетного обменного курса,
Низковатый курс действительно давит на производителей, но сыр тут крайне плохой пример. Это то, что мы делать вообще не умеем и не должны. Лучше уж вернуть производство автомобиля "Таврия". А вот что есть "непаритетный курс" мне понять трудно. Курс - следствие экономических процессов, в т.ч. и не связанных с производством. Месяц отсутствия НБУ на рынке говорит о том, что этот курс получился сам. Он естественный. Хорошо это или плохо, но с этим надо смириться. Мы уже много раз убеждались, что попытки искусственно менять курс, пытаясь регулировать экономику, ни к чему хорошему не приводят. Значительно проще воспринимать курс как средство саморегулирования экономики и индикатор ее состояния.
Сибарит написав:Низковатый курс действительно давит на производителей, но сыр тут крайне плохой пример. Это то, что мы делать вообще не умеем и не должны. Лучше уж вернуть производство автомобиля "Таврия".
С выделенным скорее соглашусь. При этом отмечу, что в условиях открытого рынка и не научимся, хотя все фундаментальные предпосылки есть. Тем более, что мы еще и ставку на агросектор делаем (а это далеко не только выращивание зерна и подсолнуха!)
Сибарит написав:А вот что есть "непаритетный курс" мне понять трудно. Курс - следствие экономических процессов, в т.ч. и не связанных с производством. Месяц отсутствия НБУ на рынке говорит о том, что этот курс получился сам. Он естественный.
А тут не соглашусь. Межбанк - это малая составляющая валютного рынка и вообще микроскопическая часть экономической политики. Ну по крайней мере так должно быть, хотя, увы, и не происходит.
А непаритетный курс в отношении внешней торговли - это тот, который не балансирует ее, создавая дефициты, либо профициты. В нашем случае - хронические дефициты, порождающие такой же хронический рост внешнего долга
Сибарит написав:Мы уже много раз убеждались, что попытки искусственно менять курс, пытаясь регулировать экономику, ни к чему хорошему не приводят
Тут актуально английское выражение - to do right things is not to do things right Но вы правы, что кривыми руками лучше туда не лазить. Правда, это актуально для всего - снижение учетной ставки вдвое за 6 месяцев было нифига не рыночным, а рукотворным
PS: somilitark, о рашке, дружище, поговоришь с кем-нибудь другим - здесь есть такие специалисты )
Проблема с девалом в том, что на выделенные в бюджете гривны для отдачи долгов можно будет откупить меньше валюты. Взять ещё больше гривен из бюджета для откупа валюты и отдачи долгов - уже проблематично (1. и так много отдаём, скоро себе ничего не останется. 2. "короно-кризис")
А "партнёры" без платежей не позволят себя оставить. Поэтому скорее задушат всё и всех (включая бюджетников) - но долги "партнёрам" отдадут. Не зря они проводят внешнее управление
Убьют производителей, "оптимизируют" тарифы, субсидии, медицину, образование, задержат выплаты - но "партнёрам" заплатят. Так что украинцы скорее будут меньше есть, или перестанут есть вообще, как в анекдоте
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 10 гру, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.