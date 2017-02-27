zРадио написав:Межбанк - это малая составляющая валютного рынка и вообще микроскопическая часть экономической политики.
Если мы говорим о мировом валютном рынке, безусловно, малая. Но если говорить о нашем валютном рынке, это основная и по объемам и по значению составляющая. Наличный рынок не может с ним конкурировать ни по объемам, но по влиянию.
Что же касается учетной ставки, это вполне нормальный рычаг влияния на экономические процессы. Снижение действительно было слишком быстрым, но только потому, что сильно запоздали с его началом. Сейчас ставка выглядит адекватной. И это я заявляю, несмотря на то, что мне тоже хочется большей доходности от банковских вкладов Высокие ставки - это способ "тушения пожара", но никак не способ стимулирования экономики.
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Вы уже забыли, как когда-то волшебным образом прекратили выдачу депозитов и ввели ограничения на снятие наличных в банкоматах? Это могут повторить еще раз и еще не раз. Я помню, как люди не могли снять деньги, чтоб оплатить срочную операцию или другие непредвиденные расходы. Смейтесь на здоровье
Сибарит написав:Высокие ставки - это способ "тушения пожара", но никак не способ стимулирования экономики.
я бы назвал девал тушение пожара а высокая учетная ставка скорее предупреждение пожара. Низкая ставка говорит о запасе прочности финансовой системы, что не может не радовать, нам одалживают гривну под 12% это фантастика! для развития экономики и производства все монетарные инструменты доступны, но проблема не в ставках и не в курсе гривны.
Девал 2015 показал что никаких новых конкурентных производств успешно вытесняющих импорт не появилось, значит проблема в другой плоскости - высокие налоги, низкая платёжеспособность населения, коррупция, отсутствие инструментов защиты бизнеса, монополии, чрезмерная роль государства в вопросах регулирования бизнеса, нестабильное законодательство, сложный бухгалтерский учет и система налогообложения, нестабильная валюта.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat