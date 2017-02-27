Додано: Чет 10 гру, 2020 21:50

Сибарит написав: Если мы говорим о мировом валютном рынке, безусловно, малая. Но если говорить о нашем валютном рынке, это основная и по объемам и по значению составляющая. Наличный рынок не может с ним конкурировать ни по объемам, но по влиянию

Если мы говорим о мировом валютном рынке, безусловно, малая. Но если говорить о нашем валютном рынке, это основная и по объемам и по значению составляющая. Наличный рынок не может с ним конкурировать ни по объемам, но по влиянию

Сибарит написав: Сейчас ставка выглядит адекватной. И это я заявляю, несмотря на то, что мне тоже хочется большей доходности от банковских вкладов

Сейчас ставка выглядит адекватной. И это я заявляю, несмотря на то, что мне тоже хочется большей доходности от банковских вкладов

Я, кстати, тоже не о наличном рынке. Чтобы продать клиенту 100 долларов, которые тот будет просто держать на балансе, банку не нужно покупать 100 долларов - достаточно купить несколько во исполнение норм резервирования. Но в пассивы нужно записать 100 долларов. Межбанк вроде как здесь совсем мимо... но это очень умозрительно - формируется т.н. отложенный спрос, который рано, или поздно, будет материализованНуууу.... меня это сильно конфьюзит - если деполюди считают текущую гривневую доходность на уровне учетной ставки справедливой, значит так для них оно и есть, но вот почему банки и финансовые спекулянты сегодня не кредитуют Минфин дешевле, чем +5 п.п. к учетной ставке? Ведь государство - это заемщик с наивысшим кредитным рейтингом! Выходит, что профессионалы рынка учетную ставку справедливой (т.е. соответствующей рискам) не считают. Они считают ее сильно заниженной.Мелькала цифра, что на текущих счетах населения находится больше гривны, чем на срочных депозитных. Хотел бы я знать, сколько банков прошли бы честные стресс-тесты, в которых моделировался бы быстрый отток 30% гривневых накоплений на валютный рынок... А ведь этот сценарий более, чем реален!