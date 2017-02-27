zРадио написав:Межбанк - это малая составляющая валютного рынка и вообще микроскопическая часть экономической политики.
Если мы говорим о мировом валютном рынке, безусловно, малая. Но если говорить о нашем валютном рынке, это основная и по объемам и по значению составляющая. Наличный рынок не может с ним конкурировать ни по объемам, но по влиянию.
Что же касается учетной ставки, это вполне нормальный рычаг влияния на экономические процессы. Снижение действительно было слишком быстрым, но только потому, что сильно запоздали с его началом. Сейчас ставка выглядит адекватной. И это я заявляю, несмотря на то, что мне тоже хочется большей доходности от банковских вкладов Высокие ставки - это способ "тушения пожара", но никак не способ стимулирования экономики.
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Вы уже забыли, как когда-то волшебным образом прекратили выдачу депозитов и ввели ограничения на снятие наличных в банкоматах? Это могут повторить еще раз и еще не раз. Я помню, как люди не могли снять деньги, чтоб оплатить срочную операцию или другие непредвиденные расходы. Смейтесь на здоровье
Сибарит написав:Высокие ставки - это способ "тушения пожара", но никак не способ стимулирования экономики.
я бы назвал девал тушение пожара а высокая учетная ставка скорее предупреждение пожара. Низкая ставка говорит о запасе прочности финансовой системы, что не может не радовать, нам одалживают гривну под 12% это фантастика! для развития экономики и производства все монетарные инструменты сбалансированы и как никогда доступны , но проблема не в ставках и не в курсе гривны.
Девал 2015 показал что никаких новых конкурентных производств успешно вытесняющих импорт не появилось, значит проблема в другой плоскости - высокие налоги, низкая платёжеспособность населения, коррупция, отсутствие инструментов защиты бизнеса, монополии, чрезмерная роль государства в вопросах регулирования бизнеса, нестабильное законодательство, сложный бухгалтерский учет и система налогообложения, нестабильная валюта.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
fler написав:Вы уже забыли, как когда-то волшебным образом прекратили выдачу депозитов и ввели ограничения на снятие наличных в банкоматах? Это могут повторить еще раз и еще не раз. Я помню, как люди не могли снять деньги, чтоб оплатить срочную операцию или другие непредвиденные расходы. Смейтесь на здоровье
с тех пор улучшили законодательство и последние ва вводились в банки в момент когда они +/- нормально отдавали средства со счетов и отправляли платежи. Ограничения по выдаче валюты вполне возможны, если вам нужна крупная сумма в валюте и сразу в госбанк её лучше не нести, в этом плане привлекательнее инодочки. Гривну нацбанк напечатает для фонда гарантирования и вы ее получите в установленный законом срок. Перед следующим вангованием апокалипсиса, заглядывайте на сайт нбу на вкладку звр.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Сибарит написав:Если мы говорим о мировом валютном рынке, безусловно, малая. Но если говорить о нашем валютном рынке, это основная и по объемам и по значению составляющая. Наличный рынок не может с ним конкурировать ни по объемам, но по влиянию
Я, кстати, тоже не о наличном рынке. Чтобы продать клиенту 100 долларов, которые тот будет просто держать на балансе, банку не нужно покупать 100 долларов - достаточно купить несколько во исполнение норм резервирования. Но в пассивы нужно записать 100 долларов. Межбанк вроде как здесь совсем мимо... но это очень умозрительно - формируется т.н. отложенный спрос, который рано, или поздно, будет материализован
Сибарит написав: Сейчас ставка выглядит адекватной. И это я заявляю, несмотря на то, что мне тоже хочется большей доходности от банковских вкладов
Нуууу.... меня это сильно конфьюзит - если деполюди считают текущую гривневую доходность на уровне учетной ставки справедливой, значит так для них оно и есть, но вот почему банки и финансовые спекулянты сегодня не кредитуют Минфин дешевле, чем +5 п.п. к учетной ставке? Ведь государство - это заемщик с наивысшим кредитным рейтингом! Выходит, что профессионалы рынка учетную ставку справедливой (т.е. соответствующей рискам) не считают. Они считают ее сильно заниженной.
Мелькала цифра, что на текущих счетах населения находится больше гривны, чем на срочных депозитных. Хотел бы я знать, сколько банков прошли бы честные стресс-тесты, в которых моделировался бы быстрый отток 30% гривневых накоплений на валютный рынок... А ведь этот сценарий более, чем реален!
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Рожкову послушать, так у нас тут круче чем в Бахрейне запасы. Место сидения определяет точку зрения. С зарплатой в 12500 долл. в мес. и 300000 долл. нала (с декларации Рожковой) и не такое заговоришь.
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Вы уже забыли, как когда-то волшебным образом прекратили выдачу депозитов и ввели ограничения на снятие наличных в банкоматах? Это могут повторить еще раз и еще не раз. Я помню, как люди не могли снять деньги, чтоб оплатить срочную операцию или другие непредвиденные расходы. Смейтесь на здоровье
zРадио написав:Моя позиция озвучена давно - именно во избежание кратных девальваций каждые 5-7 лет и необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год)
Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает. Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша. У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия. Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
через різні рівні інфляції накопичується дисбаланс і рано чи пізно він вирівнюється новим співвідношенням обмінного курсу.
fler написав: Банкам доверять не советую, можно будет не успеть забрать.
Печатный станок опечатают? Погашать кредиты кредиторы вообще перестанут и банки будут пустые? Так у них только 170 ярдов мгновенной ликвидности(корсчета и депосертификаты). 340 с лишним ярдов вложения в ОВГЗ, под залог них в любой момент НБУ нальёт сколько унесёшь рефинанса. Плюс есть валюта на счетах, Рожкова говорила что более 5-ти ярдов у.е. В итоге почти 550 ярдов гривен доступно денег у банков, могут при желании отдать почти 100% вкладов физлиц. Самой не смешно от такого волшебного вангования?
Вы уже забыли, как когда-то волшебным образом прекратили выдачу депозитов и ввели ограничения на снятие наличных в банкоматах? Это могут повторить еще раз и еще не раз. Я помню, как люди не могли снять деньги, чтоб оплатить срочную операцию или другие непредвиденные расходы. Смейтесь на здоровье
Такое впечатление, что вы сейчас с броневичка вещаете и каким-то люмпенам, с 3-мя классами церковно-приходской школы, поднимаете веки Начнём с того, что ликвидности тьма у банков, плюс мы под колпаком МВФ, дяде Сэму очень важна финансовая стабильность и МВФ было плевать на многое, даже на коррупцию и балабольством вместо реальных дел, но таки Петю в ситуации с приматом он додавил. Где наглые пылесосы под 25% годовых и циничный вывод валюты в офшоры? Уже нет таких, где серые схемы обнала? А потом банк пустой с кучей обязательств. Где сейчас полутрупы в банковской системе? Есть хоть один???? Но вы упорно натянули сову на глобус и включили обычное женское " так хочу" и мне плевать на логику и факты. Да ничего не будет, узбагойтесь и никого страшными сказками не пугайте на ночь
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 10 гру, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.