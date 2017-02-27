somilitark написав:

zРадио написав: Моя позиция озвучена давно - именно во избежание кратных девальваций каждые 5-7 лет и необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год) Моя позиция озвучена давно - именнои необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год)

Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает.Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша.У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия.Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((