zРадио написав:Моя позиция озвучена давно - именно во избежание кратных девальваций каждые 5-7 лет и необходимо плавное перманентное смягчение, на величину разницы стоимости доллара и гривны во времени (т.е. 5-8% в год)
Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает. Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша. У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия. Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
через різні рівні інфляції накопичується дисбаланс і рано чи пізно він вирівнюється новим співвідношенням обмінного курсу.
Если даже эта теория верна, то вы бывали в омерыках? Знаете какая там инфляция? Да и как её считать, это раньше было положено две пары сапог на год, одна шапка, несколько кило мяса, инфляция не однородна, нет чётких стандартов, одному надо одно, другому другое, а третий вообще на диете, живёт с родителями и ему всё пох, на работу ходит пешком, вообще никак не развлекается, он как тратил 100 долларов в 2000-м так и сейчас вписывается. Я думал курс это в первую очередь соотношение экспорта и импорта, финансовые движения(приток и отток не важно по каким каналам) валюты, а оказывается всё можно одним словом описать, браво экономист от бога(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vitaliian написав:я бы назвал девал тушение пожара а высокая учетная ставка скорее предупреждение пожара
Если рассматривать курс как нечто рукотворное, так можно назвать. Но если хоть чуть-чуть допустить существование рынка, кратный девал - это столб дыма при пожаре.
zРадио написав:но вот почему банки и финансовые спекулянты сегодня не кредитуют Минфин дешевле, чем +5 п.п. к учетной ставке? Ведь государство - это заемщик с наивысшим кредитным рейтингом!
Потому что у этих ставок разная природа. Учетная ставка, по сути, ставка, под которую осуществляется эмиссия. Все остальное кредитование, если государство не кредитуется непосредственно за счет эмиссии, должны быть выше.
zРадио написав:Мелькала цифра, что на текущих счетах населения находится больше гривны, чем на срочных депозитных. Хотел бы я знать, сколько банков прошли бы честные стресс-тесты, в которых моделировался бы быстрый отток 30% гривневых накоплений на валютный рынок... А ведь этот сценарий более, чем реален!
Давайте сами проведем реальный стресс-тест По информации ФГВФО объем гривневых вкладов населения составляет 330 млрд. 30% от этой суммы примерно равны объему депосертификатов обоих видов, а это временно неиспользуемые средства банков. Как видим, хватает.
Сибарит написав:Потому что у этих ставок разная природа. Учетная ставка, по сути, ставка, под которую осуществляется эмиссия. Все остальное кредитование, если государство не кредитуется непосредственно за счет эмиссии, должны быть выше
Это утверждение противоречит фактической динамике UIRD. Депозиты - это тоже средство фондирования. И вопрос несоответствия остается открытым. Банки имеют кредитные рейтинги ниже государства, местами - сильно. Что справедливо. Но привлекают существенно дешевле. Это совсем не похоже на рынок и закладывает системные долговые и курсовые риски
Сибарит написав:30% от этой суммы примерно равны объему депосертификатов обоих видов, а это временно неиспользуемые средства банков. Как видим, хватает.
Это валютная позиция банков в НБУ? Если нет, то чистота эксперимента не выдерживается. Плюс нужно понимать, что причины, по которым может произойти переток депозитных средств в валюту, запустят и ряд других негативных процессов, включая конвертацию наличности за пределами БС и части оборотных средств бизнеса
somilitark написав:Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
Помню Ваши 56. Отменяется ? Думал хорошо это или нет, когда человек меняет мнение. С одной стороны - флюгер, а с другой - думающий человек - не уперся, получает новую инфу, делает новые выводы. P.S. форварды на зерно не заключали в этом году ?
fler написав: который делает невозможной пока еще рабочую схему "пустых" грузовиков, когда: 1) из одной страны грузовик выезжает пустой и не приезжает в другую страну или 2)приезжает в другую страну не пустой, хотя по документам пустой.
Вы это читали в интернете, смотрели по телеку или слышали от знакомых ?
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали). На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
о внезапной стабилизаци грн. и примерзании курса к 28. возможно, не все заметили, но вчера Брюссель не только "экстренно" согласился перевести нам "корона-позику" (макрофин) на 600 млн. евро (решение о чем было принято еше летом, но заморожено т.к. плохо себя вели), но и выписал кредит на 640 млн. евро, с целевым назначением "на починку Востока": https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/9/668989/ План 3В - это и был "план Б" (курильщика)?