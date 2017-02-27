somilitark написав:flyman написав:somilitark написав:Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает.
Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша.
У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия.
Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
через різні рівні інфляції накопичується дисбаланс і рано чи пізно він вирівнюється новим співвідношенням обмінного курсу.
Если даже эта теория верна, то вы бывали в омерыках?
Знаете какая там инфляция?
Да и как её считать, это раньше было положено две пары сапог на год, одна шапка, несколько кило мяса, инфляция не однородна, нет чётких стандартов, одному надо одно, другому другое, а третий вообще на диете, живёт с родителями и ему всё пох, на работу ходит пешком, вообще никак не развлекается, он как тратил 100 долларов в 2000-м так и сейчас вписывается.
Я думал курс это в первую очередь соотношение экспорта и импорта, финансовые движения(приток и отток не важно по каким каналам) валюты, а оказывается всё можно одним словом описать, браво экономист от бога(((
експорт / імпорт не причина, а наслідок.
візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.
Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.
Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.
Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,
і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.
Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)