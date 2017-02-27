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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6936693769386939

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:34

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает.
Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша.
У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия.
Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((

через різні рівні інфляції накопичується дисбаланс і рано чи пізно він вирівнюється новим співвідношенням обмінного курсу.

Если даже эта теория верна, то вы бывали в омерыках?
Знаете какая там инфляция?
Да и как её считать, это раньше было положено две пары сапог на год, одна шапка, несколько кило мяса, инфляция не однородна, нет чётких стандартов, одному надо одно, другому другое, а третий вообще на диете, живёт с родителями и ему всё пох, на работу ходит пешком, вообще никак не развлекается, он как тратил 100 долларов в 2000-м так и сейчас вписывается.
Я думал курс это в первую очередь соотношение экспорта и импорта, финансовые движения(приток и отток не важно по каким каналам) валюты, а оказывается всё можно одним словом описать, браво экономист от бога(((

експорт / імпорт не причина, а наслідок.

візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.
Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.
Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.
Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,
і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.

Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 гру, 2020 23:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:37

  matroSkin написав:Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?

мабуть в очікуваннях, тобто майбутнє єврозони більш стабільне в плані очікуваного росту, чим США (можливо через короновірусну ситуацію, можливо політичну, можливо ще які фактори, які враховують інвестори, спекулянти, бізнесмени/підприємці та інші гравці ринку)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Реформа "нефиг шастать" зекономила 4млрд$. І скоріше за все через запровадження в ЄС сертифікатів вакцинації на попередній рівень турпотік вийде не скоро. А там суд в Гаазі наступного року можливо задовольнить позов Нафтогаза на 8млрд за кримські активи і вдасться уникнути дефолту в 22-му році)).
В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:44

  19professor69 написав:холява Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"

Насколько самонадеянным было изречение того, кто скончался от язвы желудка?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:56

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:експорт / імпорт не причина, а наслідок.

візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах.
Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема.
Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%.
Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%,
і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.

Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)

Девальвировать не будем. Едем все дупомоями у Польщу. :)
Европейские ценности у них ещё есть. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:00

  Игорь написав:
  edvardd написав:
  vitaliian написав:Кто нибудь вангует девал или дефолт в 2021? Отпишитесь, мне важно ваше мнение.

будет значительно хуже, по всему миру, но вы всё равно не поверите...

А с чего нам верить то ? Трамп досидел срок, так и не убили. :wink:

И шо вы знаете про Трампа ?
За Трампом стоит Израиль . И ещё посмотрим кто следующий президент будет. :)
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