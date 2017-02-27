somilitark написав:Курс у нас рыночный, что значит должен быть девал? Кому он должен? Он всем Зрадистам прощает. Это в рашке любят девал, как лекарство от всех бед. Мол поможем экспорту и очередной раз ограбим пролетариат. И тут вы притянули сюда невзначай вражескую пропаганду, которой они лечат лаптеногих, особенно в последние года крымнаша. У нас много чего завязано на импорт, девальвация это зло, есть резервы и надо производить ширпотреб и много чего, тогда станем на долгосрочное укрепление, как например Словакия. Так что можете выдыхать, у нас сезонность очень развита, ближайшие значимые волнения на валютном рынке могут быть только в июне, и то не существенные, когда урожай 2020 будет продан, а новый ещё не собран(((
через різні рівні інфляції накопичується дисбаланс і рано чи пізно він вирівнюється новим співвідношенням обмінного курсу.
Если даже эта теория верна, то вы бывали в омерыках? Знаете какая там инфляция? Да и как её считать, это раньше было положено две пары сапог на год, одна шапка, несколько кило мяса, инфляция не однородна, нет чётких стандартов, одному надо одно, другому другое, а третий вообще на диете, живёт с родителями и ему всё пох, на работу ходит пешком, вообще никак не развлекается, он как тратил 100 долларов в 2000-м так и сейчас вписывается. Я думал курс это в первую очередь соотношение экспорта и импорта, финансовые движения(приток и отток не важно по каким каналам) валюты, а оказывается всё можно одним словом описать, браво экономист от бога(((
експорт / імпорт не причина, а наслідок.
візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах. Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема. Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%. Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%, і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.
Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 гру, 2020 23:46, всього редагувалось 4 разів.
matroSkin написав:Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали). На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
мабуть в очікуваннях, тобто майбутнє єврозони більш стабільне в плані очікуваного росту, чим США (можливо через короновірусну ситуацію, можливо політичну, можливо ще які фактори, які враховують інвестори, спекулянти, бізнесмени/підприємці та інші гравці ринку)
Реформа "нефиг шастать" зекономила 4млрд$. І скоріше за все через запровадження в ЄС сертифікатів вакцинації на попередній рівень турпотік вийде не скоро. А там суд в Гаазі наступного року можливо задовольнить позов Нафтогаза на 8млрд за кримські активи і вдасться уникнути дефолту в 22-му році)).
В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
flyman написав:експорт / імпорт не причина, а наслідок.
візьмем сир, ціна в Україні і Польщі в момент Х однакова у доларах. Змісту везти сир і витрачатися на логістику нема. Інфляція в Польщі 2% в Україні 10%. Через рік стабільного курсу виявляється, що внутрішня ціна в Україні виросла на 10%, і а в Польщі на 2%. Курс без змін. І в доларах сир дороже в Україні на 8%, та з врахуванням витрат на логістику стає вже вигідно завозити сир з Польщі.
Якщо гривню девальвувати на 8% відносно злотого, то теоретично можна вернутися до поперендього стану (якщо укр. виробники сиру не збанкрутували і не зменшилося поголів"я ВРХ і виробничі потужності та ємність ринку, тобто при всіх рівних інших умовах)
Девальвировать не будем. Едем все дупомоями у Польщу. Европейские ценности у них ещё есть.