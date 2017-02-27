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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:37
matroSkin написав:
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
мабуть в очікуваннях, тобто майбутнє єврозони більш стабільне в плані очікуваного росту, чим США (можливо через короновірусну ситуацію, можливо політичну, можливо ще які фактори, які враховують інвестори, спекулянти, бізнесмени/підприємці та інші гравці ринку)
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:09
Реформа "нефиг шастать" зекономила 4млрд$. І скоріше за все через запровадження в ЄС сертифікатів вакцинації на попередній рівень турпотік вийде не скоро. А там суд в Гаазі наступного року можливо задовольнить позов Нафтогаза на 8млрд за кримські активи і вдасться уникнути дефолту в 22-му році)).
В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 00:44
19professor69 написав:холява
Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
Насколько самонадеянным было изречение того, кто скончался от язвы желудка?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:14
stryzhko написав:
В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
запретить туризм на пару лет и не надо кредитов маф.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:43
27.95 межб.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:48
proftpd66 написав:
27.95 межб.
Дешеве буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:48
matroSkin написав:
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос, а бакс упал? ЕЦБ залил еще 500 и оставил те же (ноль/отрицательные) ставки. Амеры о стимулах не договорились, и конца там не видно. Фонда не росла, на чем-то, правда, выросли нефть и комоды (на чем сегодня, если там вакансии и ковид стату плохую показали).
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
ЕЦБ не залил, а сказал, то зальёт )
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:49
Investor_K написав: proftpd66 написав:
27.95 межб.
Дешеве буде?
КАНЕШна
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:52
matroSkin написав:
Кто понял по какой логике сегодня евро вырос,
На чем пара не пошла ниже 1,20 на дальнейшую коррекцию, а отскочила на 1,215 - версии есть?
есть одна версия, они тоже читают наш форум в частности мою подпись-прогноз по евро..
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:58
Игорь написав: edvardd написав: vitaliian написав:
Кто нибудь вангует девал или дефолт в 2021? Отпишитесь, мне важно ваше мнение.
будет значительно хуже, по всему миру, но вы всё равно не поверите...
А с чего нам верить то ? Трамп досидел срок, так и не убили.
а шо Байден уже принял присягу?
вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...
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Сер 09 гру, 2020 18:44
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