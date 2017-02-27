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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6938693969406941>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00

  edvardd написав:вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...

Страшнее чем #пуфикнападёт?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:есть одна версия, они тоже читают наш форум в частности мою подпись-прогноз по евро..
Это правда
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:11

  vitaliian написав:
  edvardd написав:вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...

Страшнее чем #пуфикнападёт?

страшнее, хомяки все волосы повырывают...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:13

  vitaliian написав:
  stryzhko написав:
В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
запретить туризм на пару лет и не надо кредитов маф.

Этого мало, нужно стимулировать развитие туризма в Украине, чтобы на исторические места, которые у нас присутствуют для многих народов, съезжались туристы со всего мира. Израиль в этом плане показали великолепный предпринимательский опыт.

А что? Турист приехал, обошел все кафе и рестораны задорого, посетил все интересующие его места с экскурсоводами за дорого, проживал какое-то время в украинской недвижимости тоже задорого, выпил все кофе в наших забегаловках задорого, купил всякой копеешной сувенирной продукции и тоже за дорого. Всю валюту оставил в Украине. Да это бинго!!! :D

Ну, и для специалистов, разбирающихся в рентабельности, хочу напомнить, что туризм это продажи товаров (услуг) с огромной добавочной стоимостью, чего всегда не хватало украинцам, чтобы стать умнее других.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 11 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:15

И эскорт услуги тоже по европейским ценам.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18

  edvardd написав:
  Игорь написав:А с чего нам верить то ? Трамп досидел срок, так и не убили. :wink:

а шо Байден уже принял присягу? :wink:
вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...


Вы не осторожны, не дай Бог, ваш прогноз сбудется, ЦРУ вас найдёт и строго спросит источники, и хорошо если с применением щадящих методов :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:25

  freeze написав:
  edvardd написав:
  Игорь написав:А с чего нам верить то ? Трамп досидел срок, так и не убили. :wink:

а шо Байден уже принял присягу? :wink:
вот поэтому писать и не буду, инфа достаточно стрёмная, и касается каждого хомяка в стране...


Вы не осторожны, не дай Бог, ваш прогноз сбудется, ЦРУ вас найдёт и строго спросит источники, и хорошо если с применением щадящих методов :mrgreen:

когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:28

  buratinyo написав: чего всегда не хватало украинцам, чтобы стать умнее других.
нашим достаточно считать себя умнее других а про добавленную стоимость пусть беспокоятся те кто даёт кредиты.

Сегодня нырнем под 28 а до 15.12 снизимся до 27,90
Пока что прогноз что ниже 27,90 упасть не даст нбу а на снижении активности спекули ещё поднимут курс до 28,10-28,30 на новый год и Рождество. В январе будут заходить в овгз нерезы так что курс опять пойдёт вниз.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 10:36, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то Приват не очень спешит снижать курс продажи $
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:37

  Hennady написав:Что-то Приват не очень спешит снижать курс продажи $

Приват банк для пенсионеров, нашли где курс доллара смотреть... конкорд 28,12
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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