Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:13

vitaliian написав: stryzhko написав: В 2019 році витрати українских туристів за кордоном становили $8,7 млрд. Нацбанк очікує, що в 2020 році ця цифра скоротиться вдвічі – до $4,5 млрд. Про це розповів під час пресбрифінгу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. запретить туризм на пару лет и не надо кредитов маф. запретить туризм на пару лет и не надо кредитов маф.

Этого мало, нужно стимулировать развитие туризма в Украине, чтобы на исторические места, которые у нас присутствуют для многих народов, съезжались туристы со всего мира. Израиль в этом плане показали великолепный предпринимательский опыт.А что? Турист приехал, обошел все кафе и рестораны задорого, посетил все интересующие его места с экскурсоводами за дорого, проживал какое-то время в украинской недвижимости тоже задорого, выпил все кофе в наших забегаловках задорого, купил всякой копеешной сувенирной продукции и тоже за дорого. Всю валюту оставил в Украине. Да это бинго!!!Ну, и для специалистов, разбирающихся в рентабельности, хочу напомнить, что туризм это продажи товаров (услуг) с огромной добавочной стоимостью, чего всегда не хватало украинцам, чтобы стать умнее других.