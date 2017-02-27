Страшнее чем #пуфикнападёт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00
Страшнее чем #пуфикнападёт?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это правда
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:11
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:13
Этого мало, нужно стимулировать развитие туризма в Украине, чтобы на исторические места, которые у нас присутствуют для многих народов, съезжались туристы со всего мира. Израиль в этом плане показали великолепный предпринимательский опыт.
А что? Турист приехал, обошел все кафе и рестораны задорого, посетил все интересующие его места с экскурсоводами за дорого, проживал какое-то время в украинской недвижимости тоже задорого, выпил все кофе в наших забегаловках задорого, купил всякой копеешной сувенирной продукции и тоже за дорого. Всю валюту оставил в Украине. Да это бинго!!!
Ну, и для специалистов, разбирающихся в рентабельности, хочу напомнить, что туризм это продажи товаров (услуг) с огромной добавочной стоимостью, чего всегда не хватало украинцам, чтобы стать умнее других.
Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 11 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:15
И эскорт услуги тоже по европейским ценам.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:18
Вы не осторожны, не дай Бог, ваш прогноз сбудется, ЦРУ вас найдёт и строго спросит источники, и хорошо если с применением щадящих методов
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:25
когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:28
нашим достаточно считать себя умнее других а про добавленную стоимость пусть беспокоятся те кто даёт кредиты.
Сегодня нырнем под 28 а до 15.12 снизимся до 27,90
Пока что прогноз что ниже 27,90 упасть не даст нбу а на снижении активности спекули ещё поднимут курс до 28,10-28,30 на новый год и Рождество. В январе будут заходить в овгз нерезы так что курс опять пойдёт вниз.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 10:36, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то Приват не очень спешит снижать курс продажи $
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:37
Приват банк для пенсионеров, нашли где курс доллара смотреть... конкорд 28,12
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 11 гру, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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