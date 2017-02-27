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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6938693969406941

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:38

  edvardd написав:когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...


Да, про прогноз валютных пар - это дело такое, за океаном много и своих аналитиков.
Больше интересны ваши прогнозы насчёт Трампа, который не доживёт.
И вот чувствую за океаном напряглись еще и по другому вашему прогнозу, ведь время по нему подходит неумолимо :
"но такой страны - США в 21м году не будет :shock:" (C)
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:И вот чувствую за океаном напряглись еще и по другому вашему прогнозу, ведь время по нему подходит неумолимо :
"но такой страны - США в 21м году не будет :shock:" (C)

Так Трамп вже над проектом ДНР в Техасі якраз і працює
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:01

  stryzhko написав:
freeze написав:И вот чувствую за океаном напряглись еще и по другому вашему прогнозу, ведь время по нему подходит неумолимо :
"но такой страны - США в 21м году не будет :shock:" (C)

Так Трамп вже над проектом ДНР в Техасі якраз і працює

Помню як на минулих виборах ДиНиРи хотіли зробити в Каліфорнії, з Клінтон президентом (програвшим кандидатом).
Так що це в них традиції такі. Не зважайте.

З приводу прогнозів edvarddа, так я ще до сих пір золото очікую по 800 долл унція, осінню 2019, (потім перенеслось на Квітень 2020) :roll:
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:28

Ви таке бачили?


Вітаюсь совсіма.

Якісь нерези правильні пішли...

На сьогодні ще на 360 млн. гривньових ОВДП на вторинному ринку прикупили :idea: :!:

Та не це дивує! Вони ще на 149.25 млн.грн. долярових ОВДП скинули.
Дійсно, кому той доляр потрібен. Чи як :?:


ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 гру, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:29

  greenozon написав:https://www.usdebtclock.org/
віддавати цей борг 10 поколінням гомерикосіків..
извиняюсь за бородатый анекдот , но он к месту
Легли Сара с Абрамом спать. Абрам не спит, вздыхает, ворочается… Сара:
— Ты чего не спишь?
— Да я должен Мойше сто рублей, вот думаю, как буду отдавать…
Сара встает, открывает окно и кричит «Мойша, Мойша!»
Открывается окно напротив и Мойша спрашивает: «Чего тебе, Сара?»
— Абрам должен тебе сто рублей?
— Да!
— Так вот, он тебе их не отдаст!!!
Закрывает окно и говорит: «Спи, Абрам, пусть теперь Мойша не спит!»
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:30

  s0v7a написав:
Та не це дивує! Вони ще на 140 млн.грн. долярових ОВДП скинули.
Дійсно, кому той доляр потрібен. Чи як :?:


поменяют на гривню и соответствующие ОВГЗ купят )
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк торгуется с спредом в 1 коп, не часто такое бывает, видимо объёмы сделок минимальные
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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