edvardd написав:когда всё случится, им будет не до меня, а вообще, сначала надо было узнать прогноз, а потом ржать, хтож его теперь озвучит, а касается он всех валютных пар, сильно...
Да, про прогноз валютных пар - это дело такое, за океаном много и своих аналитиков. Больше интересны ваши прогнозы насчёт Трампа, который не доживёт. И вот чувствую за океаном напряглись еще и по другому вашему прогнозу, ведь время по нему подходит неумолимо : "но такой страны - США в 21м году не будет " (C)
На сьогодні ще на 360 млн. гривньових ОВДП на вторинному ринку прикупили
Та не це дивує! Вони ще на 149.25 млн.грн. долярових ОВДП скинули. Дійсно, кому той доляр потрібен. Чи як
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 11 гру, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
greenozon написав:https://www.usdebtclock.org/ віддавати цей борг 10 поколінням гомерикосіків..
извиняюсь за бородатый анекдот , но он к месту
Легли Сара с Абрамом спать. Абрам не спит, вздыхает, ворочается… Сара: — Ты чего не спишь? — Да я должен Мойше сто рублей, вот думаю, как буду отдавать… Сара встает, открывает окно и кричит «Мойша, Мойша!» Открывается окно напротив и Мойша спрашивает: «Чего тебе, Сара?» — Абрам должен тебе сто рублей? — Да! — Так вот, он тебе их не отдаст!!! Закрывает окно и говорит: «Спи, Абрам, пусть теперь Мойша не спит!»
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України