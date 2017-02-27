Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:22

vitaliian написав: Межбанк торгуется с спредом в 1 коп, не часто такое бывает, видимо объёмы сделок минимальные Межбанк торгуется с спредом в 1 коп, не часто такое бывает, видимо объёмы сделок минимальные

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.12.2020....................Гривна укрепилась на 11 копеек.Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Уже к этому времени участниками рынка был замечен регулятор. Его присутствие заставило сразу же приподняться на копейку и только потом пить кофе. После этой традиционной утренней паузы сузили спред до 1.5 копеек и очень плавно опустились на копейку, приближаясь к выставленному регулятором барьеру. Около 11 опустились еще на копейку, достигнув бидами уровня предложения НБУ. При этом неожиданно растянули спред до 2 копеек, что весьма нетипично во время проведения интервенции, которая сегодня выглядит настоящей. Вскоре отступили на полкопейки вверх, а перед полуднем выросли еще на копейку.Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9700 - 27.9900.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов почти вдвое. Немного отобрали казначейство и наличка.В среду объем валютного рынка вырос с 448.1 до 464.2 млн. Учитывая интервенцию НБУ, чистый спрос составил 455.2 млн. Клиентские обороты также выросли, достигнув весьма впечатляющих значений, спрос умеренно превышал предложение.Узкий спред обычно говорит о высоких оборотах.