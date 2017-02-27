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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6939694069416942

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.12.2020....................27,9649
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Уже к этому времени участниками рынка был замечен регулятор. Его присутствие заставило сразу же приподняться на копейку и только потом пить кофе. После этой традиционной утренней паузы сузили спред до 1.5 копеек и очень плавно опустились на копейку, приближаясь к выставленному регулятором барьеру. Около 11 опустились еще на копейку, достигнув бидами уровня предложения НБУ. При этом неожиданно растянули спред до 2 копеек, что весьма нетипично во время проведения интервенции, которая сегодня выглядит настоящей. Вскоре отступили на полкопейки вверх, а перед полуднем выросли еще на копейку.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9700 - 27.9900.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов почти вдвое. Немного отобрали казначейство и наличка.

В среду объем валютного рынка вырос с 448.1 до 464.2 млн. Учитывая интервенцию НБУ, чистый спрос составил 455.2 млн. Клиентские обороты также выросли, достигнув весьма впечатляющих значений, спрос умеренно превышал предложение.

  vitaliian написав:Межбанк торгуется с спредом в 1 коп, не часто такое бывает, видимо объёмы сделок минимальные

Узкий спред обычно говорит о высоких оборотах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Привет загонялам, кто уверял, что 27.ХХ уже не увидим :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.хх цэ вжэ iсторiя (c)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:04

  Alex2006 написав:Привет загонялам, кто уверял, что 27.ХХ уже не увидим :)


уявляю, які будуть емоції коли 26,ХХ побачимо :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)
sailed
 
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  #<1 ... 6939694069416942
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