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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6940694169426943

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sailed написав:Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)

А ЕС нам будет каждый месяц 600 лимонов давать? :mrgreen:

Обычно когда МВФ наливает, то мы подростаем (чтобы слить на внутреннем рынке дороже).
В этот раз, видимо, мало налили. Поэтому падаем дальше и ждем миссию МВФ в январе. Мне это так видится.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:59

Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15

  edvardd написав:кстати в самый пик эпидемии,когда планировали локдауны -сегодня-завтра, я написал, что с 12 декабря спад, что скажете?


Просто угадал. А например, евро 1 к 1 и золото ниже 1000 не угадал. Что странного то?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15

  zzzzzz написав:Позавчера нерезы купили на 1866 млн
вчера еще на 360 млн.
Итого за 2 дня 2,226 млрд грн

как думаете, это те, кто пару месяцев назад продавал на вторичке (т.е. ранее срока погашения )?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sailed написав:Шановні експерти, які шанси побачити наступні три місяці хоча б 28.5?)

50 на 50, тобто або побачим, або ні :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 6940694169426943
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